«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом»

21 июля «Уотфорд» примет «Манчестер Сити» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.60.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Уотфорд» — «Ман Сити»
Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Сити» (21.07.2020)
Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести по две игры. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий день стартовал 37-й тур. 21 июля состоятся два поединка, в одном из них сразятся «Уотфорд» и «Манчестер Сити».
«Уотфорд» после двух подряд побед снова потерпел поражение. Случилось это в выездном матче прошлого тура с «Вест Хэмом», который после паузы всерьёз взялся за вопрос выживания (1:3). «Молотобойцы» отгрузили три мяча ещё до перерыва, а единственное, на что хватило гостей, — гол Троя Дини на 49-й минуте.
В турнирной таблице чемпионата Англии «шершни» пока что по-прежнему занимают за собой безопасную 17-ю строчку, набрав 34 очка. Но задача перед ними стоит крайне непростая. Соперники в календаре остались мощные («Манчестер Сити» и «Арсенал»), а отрыв от главного преследователя «Астон Виллы» составляет только три очка.
Для «Манчестер Сити» предыдущей игрой стал полуфинал Кубка Англии, в котором он встречался с лондонским «Арсеналом». Клуб из Манчестера сенсационно уступил со счётом 0:2 и выбыл из турнира. «Горожане» привычно владели мячом, но точность сильно подвела: из 16 ударов лишь один пришёлся в створ. С таким завершением рассчитывать на проход сложно.
В АПЛ же подопечные Пепа Гвардиолы продолжают вселять ужас в соперников. Победа в 36-м туре над скромным «Борнмутом» (2:1) стала третьей кряду. Однако тут стоит сказать, что «вишни» выглядели крайне достойно на фоне грозного фаворита.
Второе место в турнирной таблице от голубых уже никуда не денется, особой мотивации нет. Поэтому остаётся спокойно готовиться к надвигающейся Лиге чемпионов. 7 августа им предстоит ответный поединок против мадридского «Реала» в 1/8 финала.
Ну а теперь «Манчестер Сити» предстоит выезд в английской Премьер-лиге к одному из аутсайдеров первенства «Уотфорду». И тут у гостей всё гладко. За 14 очных противостояний «горожане» одержали 12 побед и скатали только две ничьи. Мощные цифры.
Любопытно также и то, что предыдущих семи играх они победили семь раз. Причём общий счёт встреч получился кошмарнейшим для «шершней» — 33:3 в пользу голубых. То есть в среднем за игру клуб из Манчестера забивал более 4,5 мяча.
В текущем сезоне у команды Гвардиолы тоже нет никаких проблем с результативностью. К слову, за восемь игр после паузы у нее получилось оформить 25 голов в ворота оппонентов.
При этом оборона у «горожан» также в порядке. После паузы они пропустили лишь четыре мяча. А подобный результат в АПЛ лишь у «Вулверхэмптона». Так что вполне можно проверить П2 с форой (-1.5) мяча за уверенный коэффициент 1.99. Фаворит будет очень зол после провала в Кубке.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Уотфорд» — «Манчестер Сити» 21 июля
Понятно, что «Манчестер Сити» выйдет фаворитом на предстоящий поединок. На стороне «горожан» практически всё: они обладают образцовыми атакой и обороной, а, согласно статистике личных встреч, в 14 противостояниях голубые одержали 12 побед. Так что, на наш взгляд, «Уотфорду» будет тяжело на что-то претендовать.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.99.
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