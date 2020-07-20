«Аталанта» — «Болонья». Прогноз: Малиновский, Пашалич и Сапата сделают заявку на 2-е место

«Богиня» одержала шесть побед подряд на своём поле, а «Болонье» уже ничего не надо.

21 июля «Аталанта» и «Болонья» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Болоньи» оценён букмекерами коэффициентом 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Болонья» 21 июля

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 21 июля «Аталанта» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.33, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.70.

Анализ и прогноз матча Серии А «Аталанта» — «Болонья» (21.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались восемь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 35-го тура откроется во вторник, 21 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 20:30 мск.

В Бергамо местная «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» будет выяснять отношения с «Болоньей». Обе команды проводят очень крепкий сезон. С поправкой на уровень амбиций, конечно. Хозяева вновь сыграют в Лиге чемпионов на будущий год, а гости полностью подтвердили статус крепкого середняка.

«Богиня» — самая яркая и огненная команда чемпионата Италии. По крайней мере во второй части первенства. Достаточно сказать, что в 18 предыдущих турах она потерпела всего одно поражение. Да и то случилось ещё 22 января. А после выхода с карантина добыты 23 очка из 27 возможных.

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Семь побед и две ничьи. Причём в обоих случаях команде не повезло. Особенно это было видно с «Ювентусом» (2:2), где подопечные Джан Пьеро Гасперини полностью переигрывали действующего чемпиона, но из-за ошибок в обороне и низкой реализации не смогли выиграть

А вот ничья с «Вероной» (1:1) в минувшем туре получилась более справедливой. Небольшое преимущество всё же было на стороне «Аталанты», но вообще «мастифы» оказали достойное сопротивление. Важный момент — обе осечки были допущены на выезде. А на своём поле расклад иной — шесть побед подряд с общим счётом 19:6.

«Болонья» долгое время находилась неподалёку от зоны еврокубков, однако в последние недели просела. Календарь подкинул непростой отрезок, на нём удалось набрать всего два очка в четырёх матчах. Поражение от «Сассуоло» (1:2), ничьи с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1), а также тотальный разнос от «Милана» (1:5 без каких-либо удалений или пенальти).

«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Уолкотт и Сигурдссон останутся с пустыми руками В шести предыдущих домашних матчах «клинки» набрали 16 из 18 возможных очков.

Теперь красно-синие просто доигрывают сезон в своё удовольствие, надежды на еврокубки окончательно растаяли. 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, 43 балла в копилке. Отставание от топ-6 составляет 13 пунктов, однако зона вылета находится ещё дальше и за прописку в элите можно не беспокоиться.

Тут надо бы сказать, что в Бергамо «Болонья» традиционно чувствует себя максимально неуютно. В семи предыдущих визитах в этот город удалось зацепить всего одно очко, ещё в апреле 2013 года. По качеству футбола «богиня» явно сильнее, плюс своё поле, плюс разность мотиваций.

Раз так, будем плясать от фаворита. Букмекеры дают на лобовую победу хозяев смешной коэффициент 1.31, а потому придётся выкручиваться. В принципе, красно-синие — бодрая команда, которая ловко бежит в атаку и действует у чужих ворот довольно конкретно. Собственно, забивают они для середняка более чем достаточно — 48 голов в 34 турах.

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Оборона у «Аталанты» не блещет, так что на гол аутсайдер вполне может рассчитывать. Следовательно, мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 2.30 и 1Х + тотал больше 3.5 мяча за 2.03. В трёх предыдущих очных встречах гола непременно забивались в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Болонья» 21 июля

«Болонья» — крепкий середняк Серии А, который показывает довольно смелый футбол. Но турнирной мотивации уже нет, а «Аталанта» крайне хороша на своём поле — шесть побед подряд с общим счётом 19:6. На свой гол гости наверняка наиграют, однако рассчитывать на большее будет трудно.

Ставка: победа «Аталанты» + обе забьют за 2.30.