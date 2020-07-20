«Спортинг» — «Витория Сетубал». Прогноз: лиссабонцы оставят экс-клуб Крицюка без медалей

21 июля «Спортинг» и «Витория Сетубал» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Витории» оценён букмекерами коэффициентом 8.00.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Витория Сетубал»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 21 июля «Спортинг» — «Витория Сетубал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.
Анализ и прогноз матча «Спортинг» — «Витория Сетубал» (21.07.2020)
Чемпионат Португалии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры, вплоть до окончания первенства, будут проходить без зрителей.
Восемь полных туров уже позади, сезон выходит на финишную прямую, интриг практически не осталось. На вторник, 21 июля, запланированы два заключительных матча 33-го тура. Наиболее ранний из них стартует в 21:00 мск в Лиссабоне, где местный «Спортинг» на стадионе «Жозе Алваладе» сразится с «Виторией» из Сетубала.
Имя чемпиона Португалии определилось по итогам минувшего тура при непосредственном участии «львов» — им стал «Порту». «Бенфика» уже точно финиширует второй и попадёт в Лигу чемпионов, а вот за третью строчку кипит нешуточная борьба. Претендентов двое, права на ошибку они не имеют.
У «Спортинга» 59 очков, у «Браги» — 57. При этом первым в заключительным туре сражаться с «Бенфикой», а вторым — с «Порту». Интрига закручена до предела. Лиссабонцы остались хозяевами положения даже после недавнего поражения от «драконов» (0:2). Надо сказать, выглядели они вполне достойно.
Игра получилась вязкой и закрытой, моменты возникали нечасто. В середине второго тайма хозяева открыли счёт, а второй мяч забили в компенсированное время, когда зелёно-белые рванули к чужой штрафной в надежде спастись. В принципе, при доле везения они могли бы зацепиться за ничью.
В остальном лиссабонцы набрали после выхода с карантина хороший ход. 17 очков в восьми турах, пять побед, две ничьи и то самое поражение от «Порту». И самое главное — на своём поле они пока только побеждают. Уже девять выигрышей подряд, что любопытно — все с разницей в один или два мяча.
«Витория Сетубал» на момент рестарта первенства чувствовала себя довольно комфортно, но дальше результаты резко просели. В восьми поединках удалось зацепить всего два балла, а к выезду на стадионе «Жозе Алваладе» команда подходит с серией из шести поражений. Все — с разницей в один-два гола.
«Садинцы» необычайно мотивированы: провальный отрезок опустил их на предпоследнюю строчку, а это уже зона вылета. 30 очков, но ничего ещё не потеряно — «Тондела» и «Портимоненсе» находятся выше только по дополнительным показателям. Другое дело, что зацепиться в Лиссабоне будет очень сложно.
Собственно, в восьми предыдущих встречах на своём поле «Спортинг» добыл восемь побед. Потому отталкиваться будем от фаворита. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за 1.98 и П1 с форой (-1) за 1.75. Гости будут сражаться за каждый мяч, но мотивированные «львы» вряд ли допустят потерю концентрации.
Прогноз и ставки на матч «Спортинг» — «Витория Сетубал» 21 июля
«Спортинг» отлично чувствует себя после выхода с карантина — 17 очков в восьми турах, единственное поражение нанёс «Порту». На своём поле лиссабонцы одержали девять побед подряд, все — с разницей в один-два мяча. «Витория» потерпела шесть поражений кряду и опустилась в зону вылета. Предпосылок для сенсации не видно.
Ставка: победа «Спортинга» в 1-2 мяча за 1.98.
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