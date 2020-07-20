«Спортинг» — «Витория Сетубал». Прогноз: лиссабонцы оставят экс-клуб Крицюка без медалей

21 июля «Спортинг» и «Витория Сетубал» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Витории» оценён букмекерами коэффициентом 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Витория Сетубал»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 21 июля «Спортинг» — «Витория Сетубал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча «Спортинг» — «Витория Сетубал» (21.07.2020)

Чемпионат Португалии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры, вплоть до окончания первенства, будут проходить без зрителей.

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Адама Траоре и Хименес останутся в топ-6 АПЛ Лондонцы потерпели шесть поражений кряду с общим счётом 2:15.

Восемь полных туров уже позади, сезон выходит на финишную прямую, интриг практически не осталось. На вторник, 21 июля, запланированы два заключительных матча 33-го тура. Наиболее ранний из них стартует в 21:00 мск в Лиссабоне, где местный «Спортинг» на стадионе «Жозе Алваладе» сразится с «Виторией» из Сетубала.

Имя чемпиона Португалии определилось по итогам минувшего тура при непосредственном участии «львов» — им стал «Порту». «Бенфика» уже точно финиширует второй и попадёт в Лигу чемпионов, а вот за третью строчку кипит нешуточная борьба. Претендентов двое, права на ошибку они не имеют.

У «Спортинга» 59 очков, у «Браги» — 57. При этом первым в заключительным туре сражаться с «Бенфикой», а вторым — с «Порту». Интрига закручена до предела. Лиссабонцы остались хозяевами положения даже после недавнего поражения от «драконов» (0:2). Надо сказать, выглядели они вполне достойно.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду, Дибала и Пьянич убьют интригу в гонке за скудетто «Лацио» набрал одно очко в четырёх турах и испытывает гигантские кадровые трудности.

Игра получилась вязкой и закрытой, моменты возникали нечасто. В середине второго тайма хозяева открыли счёт, а второй мяч забили в компенсированное время, когда зелёно-белые рванули к чужой штрафной в надежде спастись. В принципе, при доле везения они могли бы зацепиться за ничью.

В остальном лиссабонцы набрали после выхода с карантина хороший ход. 17 очков в восьми турах, пять побед, две ничьи и то самое поражение от «Порту». И самое главное — на своём поле они пока только побеждают. Уже девять выигрышей подряд, что любопытно — все с разницей в один или два мяча.

«Витория Сетубал» на момент рестарта первенства чувствовала себя довольно комфортно, но дальше результаты резко просели. В восьми поединках удалось зацепить всего два балла, а к выезду на стадионе «Жозе Алваладе» команда подходит с серией из шести поражений. Все — с разницей в один-два гола.

«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Уолкотт и Сигурдссон останутся с пустыми руками В шести предыдущих домашних матчах «клинки» набрали 16 из 18 возможных очков.

«Садинцы» необычайно мотивированы: провальный отрезок опустил их на предпоследнюю строчку, а это уже зона вылета. 30 очков, но ничего ещё не потеряно — «Тондела» и «Портимоненсе» находятся выше только по дополнительным показателям. Другое дело, что зацепиться в Лиссабоне будет очень сложно.

Собственно, в восьми предыдущих встречах на своём поле «Спортинг» добыл восемь побед. Потому отталкиваться будем от фаворита. Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 мяча за 1.98 и П1 с форой (-1) за 1.75. Гости будут сражаться за каждый мяч, но мотивированные «львы» вряд ли допустят потерю концентрации.

Прогноз и ставки на матч «Спортинг» — «Витория Сетубал» 21 июля

«Спортинг» отлично чувствует себя после выхода с карантина — 17 очков в восьми турах, единственное поражение нанёс «Порту». На своём поле лиссабонцы одержали девять побед подряд, все — с разницей в один-два мяча. «Витория» потерпела шесть поражений кряду и опустилась в зону вылета. Предпосылок для сенсации не видно.

Ставка: победа «Спортинга» в 1-2 мяча за 1.98.

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