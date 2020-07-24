«Динамо Мн» — «Городея». Прогноз: Кучук, Помазан и Шитов приблизятся к топ-3 в Беларуси

25 июля «Динамо Мн» примет «Городею» в матче 19-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Динамо Мн» — «Городея»

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Динамо Минск» — «Городея» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01.

Анализ и прогноз матча «Динамо Минск» — «Городея» (25.07.2020)

В Высшей лиге Беларуси по футболу, несмотря на коронавирус, продолжают кипеть страсти. Участники провели уже по 16-18 игр (некоторые матчи были перенесены в связи с пандемией), второй круг вовсю набрал ход. Плотность турнирной таблицы впечатляет: разница между четвёртым и 13-м местами составляет всего очков.

«Брага» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Теллес отведут душу напоследок Обе команды много забивают, а главное — не имеют никакого турнирного давления.

Минское «Динамо» после провального старта сезона и смены тренера потихоньку набрало приличный ход. В предыдущих семи турах удалось зацепить 14 из 21 возможного очка. При этом получилось на выезде обыграть лидера первенства грозный БАТЭ (2:0).



А единственное поражение на столь внушительном отрезке случилось в Бресте от местного «Руха» (0:1), который в последнее время весьма хорош. В предыдущем же туре минчане гостили у крепкого жодинского «Торпедо» и поделили с ним очки (0:0).



Удачная серия позволила бело-синим близко подобраться к лидерам чемпионата Беларуси. За 18 проведённых матчей они сумели набрать 27 баллов и сейчас занимают пятую строчку. Отставание от замыкающего топ-3 «Немана» составляет четыре пункта, правда, у того имеется игра в запасе.

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.

«Городея» в валидольном матче прошлого тура одержала первую победу за пять туров. Хотя, конечно, стоит отметить, что в соперниках была скромная «Белшина» (2:1), замыкающая турнирную таблицу Высшей лиги. В остальных четырёх случаях всё завершилось печально.



Городейцы не смогли развить успех с «Динамо-Брест» (1:3), по делу уступили «Ислочи» (0:2) и были разгромлены мощным «Шахтёром» (1:4). Единственная ничья пришлась на «Витебск» (2:2), который в гостях играет не так хорошо, как дома. Но и тут, надо сказать, хозяевам пришлось отыгрываться по ходу встречи.



В таблице «сахарники» пока что пребывают на безопасной 13-й строчке. Однако отрыв от расположившегося в зоне стыковых матчей «Минска» составляет лишь один балл. А штука в том, что у столичного клуба ещё два поединка в запасе. Дело пахнет керосином.

«Брешия» — «Парма». Прогноз: Жервиньо, Бруну Алвеш и Дармиан не отделаются малой кровью В 9 из 10 предыдущих матчей «крестоносцев» заходила ставка «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча.

Впрочем, разжиться очками у «Городеи» в ближайшем туре едва ли получится. Виной тому кошмарная гостевая серия команды. В предыдущих пяти выездах она потерпела четыре поражения с общим счётом 4:14. А единственная ничья пришлась на нестабильную «Славию-Мозырь» (1:1).

Любопытно также и то, что минское «Динамо» весьма неплохо играет у себя дома. К слову, за девять домашних матчей в этом сезоне чемпионата Беларуси клуб пропустил только четыре мяча и одержал пять побед, забив восемь раз.



Пожалуй, стоит проверить победу хозяев всухую за 2.00. В семи последних турах минчане пропустили один гол. Работа экс-тренера «Локомотива» Леонида Кучука даёт о себе знать.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Динамо Мн» — «Городея» 25 июля 2020

Минское «Динамо» набрало приличный ход: за семь последних туров набрано 14 из 21 возможного очка, а пропущен всего один гол. «Городея» же борется за выживание, но разжиться очками в ближайшей игре едва ли получится — уж больно страшная статистика гостевых матчей у команды. «Сахарники» потерпели четыре поражения в пяти последних выездах с общим счётом 4:14.



Ставка: победа «Динамо Мн» всухую за коэффициент 2.00.