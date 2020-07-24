«Брешия» — «Парма». Прогноз: Жервиньо, Бруну Алвеш и Дармиан не отделаются малой кровью

25 июля «Брешия» примет «Парму» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 18:15 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Брешия» — «Парма»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Брешия» — «Парма» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча Серии А «Брешия» — «Парма» (25.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а теперь Серия А стремится к своему логическому завершению. Плотность календаря запредельно высока: 23 июля завершился 35-й тур, а уже на следующий день стартует 36-й. Продолжить программу предстоит 25 июля шести командам, в одном из матчей сойдутся «Брешия» и «Парма».

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За три тура до конца «Брешия» уже гарантированно покинет высший футбольный дивизион Италии. После 35 игр она располагается на предпоследнем месте, набрав лишь 24 балла. Отставание же от спасительной 17-й строчки составляет целых 12 пунктов, так что остаётся просто доиграть чемпионат и отправиться в Серию В.



В гостевом матче прошлого тура аутсайдер Серии А потерпел ещё одно поражение, ставшее пятым за девять игр после паузы. На этот раз обидчиком выступил сосед по зоне вылета, скромный «Лечче» (1:3). «Львица» смотрелась не так плохо, но уж слишком много позволяла своему сопернику в атаке.



У «Пармы» после паузы с результатами не лучше. Она успела провести 10 поединков, в которых сумела набрать только восемь из 30 возможных баллов. Неудачный отрезок напрочь лишил команду всяких шансов на еврокубки: едва ли можно гордиться десятым местом и шестнадцатиочковой дистанцией до зоны Лиги Европы за три тура до конца сезона.

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Впрочем, похвалить «крестоносцев» тоже можно. В прошлой игре они прервали семиматчевую серию без побед, по ходу которой скатали лишь одну ничью. В тяжелейшей домашней встрече получилось победить крепкий «Наполи» (2:1), что должно непременно прибавить уверенности перед предстоящем выездом.



А уверенность в своих силах жёлто-синим непременно потребуется, поскольку «Брешия» на своём поле способна удивить. Дело в том, что аутсайдер Серии А после паузы провел четыре домашних поединка и набрал семь из 12 возможных очков, что весьма неплохо для команды со дна турнирной таблицы. При этом стоит отметить результативность «львицы»: за эти четыре встречи на своём поле она забила шесть голов.



«Парма» же выдающейся игрой на выездах в последнее время едва ли сможет похвастать. Она имеет три поражения кряду с общим счётом 4:8 — забивает исправно, вот только пропускает чрезмерно много. А при таких раскладах есть смысл даже подумать над классическим 1Х за коэффициент 1.86.

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Любопытно также и то, что в 9 из 10 предыдущих матчей с участием «крестоносцев» непременно заходила ставка обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. «Брешия» может дать бой на своём поле, а «Парма» неизменно забивает уже 10 игр подряд. Так что вполне можно подумать над таким вариантом. К тому же букмекеры дают на него вполне рабочий коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч «Брешия» — «Парма»

«Брешия» на своём поле показывает весьма неплохие результаты, а вот «Парма» в последнее время имеет некоторые проблемы с выездами. Победа в прошлом туре непременно должна придать «крестоносцами» уверенности, но легко они не отделаются от аутсайдера Серии А.



Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.



Ставка 2: «Брешия» не проиграет за коэффициент 1.86.