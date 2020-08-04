«Брентфорд» — «Фулхэм» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 4 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 4 августа.

На что ставить в футболе 4 августа

Практически все лиги сейчас на короткой паузе, но, к счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. Но во вторник нас ждёт важнейший поединок. Победитель сыграет в АПЛ в следующем сезоне. Итак, «Брентфорд» — «Фулхэм», начало в 21:45 мск.

Плей-офф за возможность сыграть в элите идёт и в итальянской Серии B. В 22:00 начнут играть «Кьево» и «Эмполи». Не будем забывать и о чемпионате Китая. Здесь «Шеньчжень» сыграет с «Гуанчжоу Эвергранд», а «Цзянсу Сунин» примет «Далянь Про».

Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 4 августа

НХЛ набирает обороты после рестарта. Во вторник матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. «Айлендерс» сыграют с «Флоридой», «Нэшвилл» — с «Аризоной», а «Торонто» — с «Коламбусом». Ещё три матча стартуют после полуночи: «Виннипег» — «Калгари», «Рейнджерс» — «Каролина» и «Ванкувер» — «Миннесота».

На что ещё ставить 4 августа

Разыгрываются после вынужденного простоя и в НБА. Вечером вторника и в ночь на среду пройдёт 6 матчей. «Милуоки» сыграет с «Бруклином», «Даллас» постарается прервать серию неудач в матче против «Сакраменто», «Клипперс» померится силой с «Финиксом». «Орландо» примет «Индиану», «Майами» сыграет с «Бостоном», а отчаянно цепляющийся за последний вагон поезда в плей-офф «Портленд» постарается обыграть «Хьюстон».

Вернулся и теннис. Мужчины ещё тренируются, играют показательные турниры, а вот девушки уже собрались в итальянском городе Палермо. Во вторник доиграют матчи первого круга и начнутся встречи второго. За этим стоит последить.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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