«Урал» — «Динамо», «Интер» — «Байер» в ЛЕ и другие матчи: на что ставить 10 августа

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейских футбол плавно перетекает в новый сезон, да и НХЛ с НБА успешно вернулись в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 10 августа.
На что ставить в футболе 10 августа
Чемпионаты Германии, Испании, Англии и Италии завершены. На днях доиграли стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, впереди четвертьфиналы. Топ-5 лиги Европы вернутся в строй позже, а вот чемпионат России уже начал радовать отечественных любителей футбола.
На понедельник запланирован один матч. В Екатеринбурге местный «Урал» сразится с московским «Динамо», начало — в 17:00 мск. «Шмели» долгое время претендовали на еврокубки, а в итоге проиграли «Химкам» в полуфинале Кубка России и завалили концовку РПЛ. Бело-голубые же попали в Лигу Европы с шестого места благодаря «Зениту».
Также стартуют четвертьфиналы Лиги Европы. Турнир будут доигрывать на нейтральной территории, в Германии. Все противостояния состоят из одного матча. Два поединка пройдут в понедельник: «Манчестер Юнайтед» сразится с «Копенгагеном», а «Интер» — с «Байером». Начало — в 22:00 мск.
Завершается первый тур в чемпионате Бельгии, там 10 августа на поле выйдут четыре команды. Вывески довольно скромные: «Остенде» померится силами с «Беерсхотом», а «Ауд-Хеверле Лёвен» — с «Эйпеном». В обоих случаях свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
А в чемпионате Китая подходит к концу четвёртый тур. Здесь программа ровно та же — тоже два матча. «Шанхай Шэньхуа» сразится с «Далянем Ифан» (13:00 мск), а два часа спустя придёт время «Шэньчженя» и клуба «Хэнань Цзянье».
Также можно поставить на ПФЛ и менее актуальные чемпионаты. В понедельник пройдут игры национальных первенств Австралии, Болгарии, Бразилии, Грузии, Мексики, Норвегии, Финляндии и Швеции. Кроме того, остаётся итальянская Серия В и Первая лига Украины.
Матчи по хоккею для ставок 10 августа
Любителям НХЛ пришло время взять небольшую паузу. Круговой турнир за посев в первом раунде Кубка Стэнли и квалификационный раунд завершились накануне, но очень скоро настанет время четвертьфиналов конференций. А пока можно немного перевести дух.
Кроме того, в Кубке Республики Башкортостан сразятся «Нефтехимик» с «Северсталью» (13:00), а также «Салават Юлаев» с «Трактором» (17:00). На мемориале имени Ромазана сойдутся магнитогорский «Металлург» и «Автомобилист» (17:00).
На что ещё ставить 10 августа: НБА и теннис
В НБА команды доигрывают сезон в преддверии плей-офф. Сразу две игры начнутся до полуночи: в 21:30 мск на паркет выйдут «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз», в 22:00 — «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс».
Постепенно оживает мир тенниса, 10 августа пройдут матчи первого круга в двух турнирах у женщин. В Праге выступят Симона Халеп и сразу несколько россиянок (Анастасия Павлюченко, Екатерина Александрова, Варвара Грачева, Вероника Кудерметова), а в Лексингтоне (США) среди прочих отметятся Вера Звонарёва, Арина Соболенко и Виктория Азаренко из Беларуси, а также сёстры Уильямс.
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