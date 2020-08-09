Месси против «Баварии», битва «ПСЖ» и «Аталанты», разборки «Сити» и «Лиона», дуэль Симеоне и Нагельсмана — в ЛЧ будет жарко!

Прогноз на Лигу чемпионов: все пары 1/4 финала, ставки на проход и оценка шансов

С 12 по 15 августа в Лиссабоне пройдут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды проведут по одной встрече. Все игры начнутся в 22:00 мск, бесплатные онлайн трансляции покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз на каждую пару. Ниже изучим коэффициенты и ставки, а также оценим шансы клубов на выход в полуфинал.

«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 августа 2020 года

«Аталанта» — одно из главных открытий текущего сезона. В Серии А команда Джан Пьеро Гасперини финишировала третьей, а в Лиге чемпионов уже добралась до четвертьфинала. Во внутреннем первенстве «богиня» наколотила 98 мячей, став самым результативным клубом лиги.

«ПСЖ» доминирует во Франции. Чемпионство парижан даже в прерванном сезоне не вызывает вопросов, слишком велика была разница между лидером и преследователями. Затем Неймар и компания выиграли Кубок лиги и Кубок Франции.

У «Аталанты» есть два козыря: тонус и беспроигрышная психологическая ситуация. «Богине» нечего терять. Пройдут «ПСЖ» — станут героями, вылетят при фирменном атакующем футболе — всё равно молодцы.

Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед 1/4 финала

У парижан появился реальный шанс на финал, так как на следующей стадии турнира они могут сыграть с «РБ Лейпциг» или «Атлетико». Но на коллектив Томаса Тухеля и самого тренера будет давить статус фаворита. Есть вероятность, что матч пропустят Марко Верратти и Килиан Мбаппе. Всё это на руку «Аталанте».

С момента возобновления сезона «богиня» провела 13 матчей: девять побед, три ничьи и одно поражение. У «ПСЖ» на этом отрезке было два поединка в кубковых турнирах: 1:0 с «Сент-Этьеном» и выигрыш по пенальти с «Лионом» после 0:0 в основное время.

На итоговую победу «Аталанты» букмекеры предлагают поставить за 2.35, а проход «ПСЖ» оценён коэффициентом 1.61. «Богиня» не будет отсиживаться в обороне и постарается навязать сопернику свой футбол — это ключевой фактор в предстоящей встрече.

Для парижан такой расклад идеален. Коллектив Тухеля получит пространство и сможет реализовать своё преимущество в индивидуальном мастерстве. В полуфинале ждём более опытных и талантливых французов.

Шансы на проход: 30% — 70%

«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 августа 2020 года

В Бундеслиге «РБ Лейпциг» занял третье место и может винить в этом только себя. «Быки» долгое время шли вровень с «Баварией», но зимой выдали серию из четырёх матчей без побед, да и после возобновления сезона слишком часто теряли очки.

«Атлетико» также нечем гордиться по итогам сезона в Примере. «Матрасники» забрались на третью строчку, однако слишком сильно отстали от испытывающих трудности «Барселоны» и «Реала». Коллектив Диего Симеоне перестраивается вокруг новых лидеров, процесс идёт тяжело.

В 1/8 финала обе команды выбили англичан: «РБ Лейпциг» дважды переиграл «Тоттенхэм», а «Атлетико» в сумасшедшем по накалу противостоянии оставил за бортом «Ливерпуль». «Матрасники» уже пару раз играли в финале турнира, «быки» пишут важнейшие главы своей истории прямо сейчас.

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У «Атлетико» больше опыта, железная хватка и умение добиваться результата в любых условиях. Поэтому «матрасники» идут фаворитом: на их выход в полуфинал можно сделать ставку с коэффициентом 1.62.

Сезон в Примере закончился 19 июля, а «РБ Лейпциг» свой последний официальный матч провёл 27 июня. У «быков» полтора месяца нет соревновательной практики. У молодого Юлиана Нагельсмана есть только тактическое преимущество над Симеоне: схема и стиль «Атлетико» всем известны, а немецкий клуб готов к хитростям и перестановкам.

Но в таких условиях брать проход «РБ Лейпциг» за 2.30 слишком опасно. Даже в оптимальных составах у «Атлетико» было бы больше шансов, а есть ещё фактор Тимо Вернера. Молодой немец сделал 4+2 в Лиге чемпионов и 28+8 в Бундеслиге, а затем перешёл в «Челси».

«РБ Лейпциг» остался без главного бомбардира перед матчем с одной из лучших оборонительных команд мира с гениальным Яном Облаком в воротах. «Быки» могут владеть территорией, чаще исполнять стандарты, но «Атлетико» выглядит сильнее и солиднее.

Шансы на проход: 35% — 65%.

«Барселона» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 14 августа 2020 года

«Барселона» заняла второе место в Примере, не сумела выиграть Кубок Испании, но хотя бы прошла «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Великий клуб находится далеко не в лучшем состоянии, однако присутствие в составе Лионеля Месси всегда даёт команде надежду.

«Бавария» в нынешнем сезоне — это машина запредельного уровня. Мюнхенцы взяли титул в Бундеслиге, выиграли Кубок Германии и заслуженно считаются одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. На предыдущей стадии турнира коллектива Ханса-Дитера Флика уничтожил «Челси» с общим счётом 7:1.

Из-за Месси букмекеры со сдержанным оптимизмом оценивают шансы «Баварии» даже против столь слабой, постаревшей и несбалансированной «Барселоны». Победа мюнхенцев в основное время за коэффициент 2.12 смотрится прекрасно.

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За пределами «Камп Ноу» каталонцы выступают ужасно: 32 очка в 19 матчах Примеры. У «Баварии» на выезде в Бундеслиге 41 балл за 17 поединков. Встреча пройдёт на нейтральном поле в Португалии, поэтому не стоит недооценивать этот фактор.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» победила во всех восьми матчах с общим счётом 31:6. У Роберта Левандовского 13 голов в турнире, столько же у всей «Барселоны». После возобновления сезона каталонцы не одолели ни одного серьёзного соперника, кроме «Наполи». А мюнхенцы не видят преград на пути к треблу.

Болельщики «Барселоны» и персональные поклонники Месси могут взять итоговый проход каталонцев за 2.40, но «Бавария» выглядит слишком мощно. Коллектив Флика выиграл 18 официальных матчей подряд, подавляющее большинство побед одержано с запасом.

У немцев полный порядок с мотивацией, опытом, физическим состоянием, формой лидеров и скамейкой запасных. Спасти «Барселону» может только аргентинское чудо. По всем раскладам «Бавария» значительно превосходит своего соперника.

Шансы на проход: 25% — 75%.

«Манчестер Сити» — «Лион»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 15 августа 2020 года

«Манчестер Сити» давненько по своим меркам не выигрывал трофеи. В марте «горожане» взяли Кубок лиги, а в матче-открытии английского сезона-2019/2020 по пенальти одолели «Ливерпуль» в споре за Суперкубок. Премьера-лига и Кубок Англии команде Хосепа Гвардиолы в этом году не покорились, зато есть шансы на Лигу чемпионов.

Для «Лиона» сезон складывается неоднозначно. С одной стороны, «львы» лишь по пенальти уступили «ПСЖ» в финале Кубка лиги, а в 1/8 финала Лиги чемпионов прошли «Ювентус». Однако в чемпионате Франции коллектив Руди Гарсии неудачно стартовал и из-за прерванного сезона остался седьмым.

«Манчестер Сити» — явный фаворит. На проход «горожан» дают скромные 1.14, а на итоговую победу «львов» можно поставить за 5.70. За коэффициент 1.95 достойна проверки фора (-1.5) на команду Гвардиолы. «Лион» уже прыгнул выше головы и исчерпал лимит везения.

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В ответном матче с «Ювентусом» «львы» лишь раз пробили в створ ворот: на 12-й минуте с пенальти. «Лион» может предложить плотную оборону и контратаки с расчётом на мастерство Мемфиса Депая. «Манчестер Сити» этим не удивить. У «горожан» фантастический уровень индивидуального мастерства сочетается с поставленной игрой и одной из лучших в мире скамеек запасных.

Гвардиола нередко вылетает именно на стадиях 1/4 и 1/2 финала, но на этот раз все козыри в руках «Манчестер Сити». Если «горожане» поведут в счёте хотя бы до 80-й минуты, то «Лиону» придётся раскрываться и оголять тылы. Играть с грандами в открытый футбол «львы» не умеют, да и уровень не позволяет.

Шансы на проход: 90% — 10%.

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