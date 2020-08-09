«Урал» — «Динамо». Прогноз: Бикфалви заставит Новикова пожалеть об уходе Панченко и Рыкова

Бело-голубые не могут обыграть «шмелей» в Екатеринбурге почти семь лет.

10 августа «Урал» примет московское «Динамо» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Урал» — «Динамо»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Урал» — «Динамо» (10.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как уже пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа начался следующий розыгрыш. Перерыв составил чуть больше двух недель.

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Первый тур стартовал в субботу двумя поединками, продолжится в воскресенье тремя и одним — в понедельник. В единственной игре 10 августа екатеринбургский «Урал» примет «Динамо». Встреча состоится на «Екатеринбург Арене», которую смогут посетить не более 3500 болельщиков. Начало — в 17:00 мск.



Екатеринбуржцы после резвого возвращения в большой футбол под конец прошлого сезона несколько сдали. Если в первых пяти турах получилось набрать 10 из 15 возможных очков (пусть и благодаря технической победе над «Оренбургом»), то последние три матча они проиграли с общим счётом 1:7. Плюс не смогли пробиться в финал Кубка России.



Команду покинул главный тренер Дмитрий Парфёнов. На посту его сменил Юрий Матвеев, который уже долгое время трудится в системе клуба и должен иметь полное понимание ситуации. Так что вряд ли коллективу потребуется много времени, чтобы адаптироваться под новые требования.

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Московское «Динамо», несмотря на печальное начало, прошлый сезон определённо может записать себе в актив. За восемь игр после паузы, связанной с коронавирусом, оно потерпело три поражения при трёх победах и двух ничьих. Этого хватило, чтобы в итоге занять шестую строчку и выйти в квалификационные раунды Лиги Европы.



В межсезонье у бело-голубых ожидаемо случилась большая перестройка. Стан клуба покинули сразу семь футболистов, среди которых Панченко, Жоаозиньо, Юсупов и Нойштедтер. До сих пор ведётся активная трансферная кампания, но обыграть «Урал» без нескольких ключевых фигур на поле будет затруднительно. Всё-таки состав у соперника постабильнее, а сыгранность имеет в стартовых турах огромное значение.



Дело тут ещё и в том, что москвичи не могут победить «шмелей» на их поле с 2013 года. За это время противники встретились в Екатеринбурге пять раз. Дважды праздновали победу хозяева, и ещё в трёх случаях соперники довольствовались ничьей. А при таких раскладах есть смысл подумать над классическим 1Х за приемлемый коэффициент 1.75.

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Интересной ставкой также может быть классический вариант «обе забьют». Букмекеры дают на него крепкий коэффициент 1.97. Согласно статистике личных встреч, в предыдущих семи очных противостояниях в Екатеринбурге такая ставка непременно заходила. Да и вообще «шмели» традиционно достаточно забивают и очень много пропускают.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Динамо» 10 августа

Концовку прошлого сезона обе команды провели примерно одинаково. Однако самое интересное случилось дальше. «Урал» решил довериться Юрию Матвееву, а «Динамо» рассталось с рядом игроков основной обоймы и пытается усилить состав перед еврокубками. На наш взгляд, москвичам не удастся начать новый сезон с победы. Состав у «шмелей» постабильнее, да и статистика личных встреч на их стороне.



Ставка 1: «Урал» не проиграет за 1.75.



Ставка 2: обе забьют за 1.97.