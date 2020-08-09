«Урал» — «Динамо». Прогноз: Бикфалви заставит Новикова пожалеть об уходе Панченко и Рыкова

10 августа «Урал» примет московское «Динамо» в матче 1-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.36.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Урал» — «Динамо»
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.
Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Урал» — «Динамо» (10.08.2020)
Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как уже пришло время начинать новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Последний тур прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги благополучно провели 22 июля, а 8 августа начался следующий розыгрыш. Перерыв составил чуть больше двух недель.
Первый тур стартовал в субботу двумя поединками, продолжится в воскресенье тремя и одним — в понедельник. В единственной игре 10 августа екатеринбургский «Урал» примет «Динамо». Встреча состоится на «Екатеринбург Арене», которую смогут посетить не более 3500 болельщиков. Начало — в 17:00 мск.
Екатеринбуржцы после резвого возвращения в большой футбол под конец прошлого сезона несколько сдали. Если в первых пяти турах получилось набрать 10 из 15 возможных очков (пусть и благодаря технической победе над «Оренбургом»), то последние три матча они проиграли с общим счётом 1:7. Плюс не смогли пробиться в финал Кубка России.
Команду покинул главный тренер Дмитрий Парфёнов. На посту его сменил Юрий Матвеев, который уже долгое время трудится в системе клуба и должен иметь полное понимание ситуации. Так что вряд ли коллективу потребуется много времени, чтобы адаптироваться под новые требования.
Московское «Динамо», несмотря на печальное начало, прошлый сезон определённо может записать себе в актив. За восемь игр после паузы, связанной с коронавирусом, оно потерпело три поражения при трёх победах и двух ничьих. Этого хватило, чтобы в итоге занять шестую строчку и выйти в квалификационные раунды Лиги Европы.
В межсезонье у бело-голубых ожидаемо случилась большая перестройка. Стан клуба покинули сразу семь футболистов, среди которых Панченко, Жоаозиньо, Юсупов и Нойштедтер. До сих пор ведётся активная трансферная кампания, но обыграть «Урал» без нескольких ключевых фигур на поле будет затруднительно. Всё-таки состав у соперника постабильнее, а сыгранность имеет в стартовых турах огромное значение.
Дело тут ещё и в том, что москвичи не могут победить «шмелей» на их поле с 2013 года. За это время противники встретились в Екатеринбурге пять раз. Дважды праздновали победу хозяева, и ещё в трёх случаях соперники довольствовались ничьей. А при таких раскладах есть смысл подумать над классическим 1Х за приемлемый коэффициент 1.75.
Интересной ставкой также может быть классический вариант «обе забьют». Букмекеры дают на него крепкий коэффициент 1.97. Согласно статистике личных встреч, в предыдущих семи очных противостояниях в Екатеринбурге такая ставка непременно заходила. Да и вообще «шмели» традиционно достаточно забивают и очень много пропускают.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Динамо» 10 августа
Концовку прошлого сезона обе команды провели примерно одинаково. Однако самое интересное случилось дальше. «Урал» решил довериться Юрию Матвееву, а «Динамо» рассталось с рядом игроков основной обоймы и пытается усилить состав перед еврокубками. На наш взгляд, москвичам не удастся начать новый сезон с победы. Состав у «шмелей» постабильнее, да и статистика личных встреч на их стороне.
Ставка 1: «Урал» не проиграет за 1.75.
Ставка 2: обе забьют за 1.97.
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