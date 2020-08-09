«Интер» — «Байер». Прогноз: Лукаку, Эриксен, Янг и Хаверц сделают четвертьфинал красивым

10 августа «Интер» сыграет с «Байером» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение итальянцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех немецкой команды оценён букмекерами коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч 1/4 финала Лиги Европы «Интер» — «Байер»

Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол леверкузенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча четвертьфинала ЛЕ «Интер» — «Байер» (10.08.2020)

Еврокубки благополучно вернулись в строй в первой декаде августа, и уже успели порядком пошуметь. Сперва по итогам матчей 1/8 финала определились четвертьфиналисты Лиги Европы. Затем тот же процесс произошёл и в Лиге чемпионов.

«Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз: Радулов с Гурьяновым быстро передадут привет Тарасенко Команды потерпели по два поражения и разыграют третий номер посева.

Напомним, что УЕФА из-за пандемии коронавируса несколько видоизменил формат обоих турниров. Согласно новому регламенту, все четвертьфиналы и полуфиналы будут проходить в виде одноматчевых противостояний на нейтральных территориях в двух странах. При этом все игры состоятся без зрителей на трибунах, а команды-участницы смогут совершить до пяти замен по ходу встречи.



Одними из четвертьфиналистов Лиги Европы стали миланский «Интер» и леверкузенский «Байер». Их поединок должен пройти на стадионе «Эсприт-Арена» в немецком городе Дюссельдорф. Пожалуй, это самая яркая вывеска 1/4 финала ЛЕ.



Миланцы, в отличие от леверкузенцев, не успели провести до паузы первый матч на стадии 1/8 финала, а потому играли лишь одну встречу. Противником выступил испанский «Хетафе». Испанцы постарались забить быстрый гол, но в итоге футболисты «Интера» к середине первого тайма отодвинули игру от своих ворот и даже открыли счёт сами на 33-й минуте.

Екатерина Александрова — Дарья Касаткина. Прогноз: первая ракетка России пройдёт дальше В первом круге турнира в Праге сразятся две россиянки.

Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота чёрно-синих, только нападающий «Хетафе» промахнулся с точки. Зато Кристиан Эриксен спустя минуту после выхода на замену похоронил интригу в матче, удвоив преимущество своей команды. В целом, соперники смотрелись примерно сопоставимо, но «Интер» был более основателен в атаке.



«Байер» же успел сыграть первый поединок перед паузой, так что ему пришлось проводить ответный матч с шотландским «Рейнджерс». Первая встреча проходила в Глазго и завершилась со счетом 3:1 в пользу немцев. А потому у последних перед домашней встречей была солидная подушка безопасности.



Впрочем, леверкузенцы обошлись и без неё, не оставив подопечным Стивена Джеррарда шансов. На своём поле они имели заметное преимущество и в итоге победили с минимальным счётом, спокойно пробившись в четвертьфинал. Только вот теперь лёгкой прогулки им ожидать не стоит.

«Торонто» — «Коламбус». Прогноз: Торторелла, Михеев и Гавриков выдадут знатную зарубу Лишь одна из восьми серий раунда плей-ин дошла до решающего матча. Победитель забирает всё.

Дело в том, что «Интер» находится в отличнейшей форме. Он не проигрывает во всех турнирах уже девять матчей подряд. При этом, надо сказать, с результативностью у клуба полный порядок. На таком внушительном отрезке получилось забить ровно 20 голов, а пропустить только пять.

Конечно, возможность забить «Байер» наверняка получит. Всё же в матче с «Хетафе» миланцы могли пропустить не раз, а у команды из Леверкузена довольно мощная линия атаки. «Фармацевты» за 34 тура в Бундеслиге не смогли забить только в шести играх, а в остальных 28 непременно поражали ворота соперников.



При таких раскладах мы бы проверили классическую ставку обе забьют за сносный коэффициент 1.68. Поднять выигрыш можно комбинированным вариантом 1Х + обе забьют. На него букмекеры дают уверенные 2.19. Всё-таки подопечные Петера Боша не отличаются такой же стабильностью, как подопечные Антонио Конте.

Прогноз и ставки на матч четвертьфинала Лиги Европы «Интер» — «Байер» 10 августа

И те, и другие обладают мощнейшей линией атаки, а вот с обороной иногда возникают большие проблемы. Мы бы ждали голов в обе стороны. «Интер» будет играть в чужой стране, но у «Байера» в последнее время хромает стабильность. Нерадзурри в предыдущем раунде имели все шансы споткнуться на «Хетафе» и не пропустили лишь чудом.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.68.