Аранча Рус — Анастасия Павлюченкова. Прогноз: россиянку в Праге ждут только трудности

11 августа Аранча Рус и Анастасия Павлюченкова сыграют в матче первого круга турнира WTA в Праге. Начало — в 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Павлюченкову, ставки на её победу принимаются с коэффициентом 1.24. Успех Рус оценён коэффициентом 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Аранча Рус — Анастасия Павлюченкова

Аналитики считают, что матч турнира в Праге Аранча Рус — Анастасия Павлюченкова получится упорным: ставки на тотал больше 20 гейма принимаются за 1.97, тотал меньше 20 гейма оценён коэффициентом 1.89. Поставить на третий сет можно за 3.15.

Анализ матча WTA Аранча Рус — Анастасия Павлюченкова (11.08.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.

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У женщин на август в Европе запланированы два турнира категории International. Первый из них завершился в Палермо, а второй стартует 10 августа в Праге. Состав участников с учётом всех условий более чем достойный. Посев возглавила Симона Халеп, также сыграют Петра Мартич, Элисе Мертенс и Барбора Стрыцова.

Россиянок тут тоже достаточно, три из них даже попали в восьмёрку сеяных. Анастасия Павлюченкова в первом раунде сразится с Аранчей Рус. Голландке уже 29 лет. В 2011 году она находилась на подступах к топ-50, однако затем просела, много времени провела за пределами первой сотни и чаще всего выступала на турнирах ITF.

Прогресс наметился только в последнее время, сейчас она занимает 70-е место в рейтинге WTA. Рус уже успела сыграть на одном турнире после возвращения большого тенниса. Правда, в Палермо не повезло с жеребьёвкой — в первом же раунде попалась мощная хорватка Донна Векич, которая отдала всего три гейма.

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Статистика очных встреч особенно не поможет, поскольку прежде соперницы пересекались всего один раз. И было это аж в 2011 году, на хардовом турнире в Токио. Тогда россиянка победила в двух партиях (6:4, 6:3). Разумеется, шансы Павлюченковой выше и на этот раз. Она не отличается стабильностью, но в удачный день способна на многое.

Этого достаточно, чтобы находиться в районе 30-й строчки рейтинга WTA и время от времени выстреливать на заметных турнирах. На Australian Open-2020, например, удалось дойти до четвертьфинала. И всё же котировки букмекеров выглядят довольно странно, поскольку на Анастасию дают коэффициент 1.24.

Она действительно превосходит оппонентку по общему уровню, однако в первую очередь это касается харда. Силовой теннис Павлюченковой с мощными ударами под заднюю линии подходит прежде всего быстрым покрытиям, а вот на грунте её результаты традиционно оставляют желать лучшего.

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Рус, между тем, тяготеет именно к этому покрытию. Победить ей будет сложно, а вот навязать достойную борьбу — вполне. На наш взгляд, коэффициент на победу Анастасии должен находиться в районе 1.50, а не 1.24. Потому логичнее играть от аутсайдера. Мы бы выбирали между двумя ставками.

Первый — победа Рус с форой (+5.5) гейма за крепкий коэффициент 1.73. И второй — “Рус выиграет как минимум один сет”. Его оценивают ещё выше, 2.20. Вряд ли Павлюченкова проведёт весь матч на одном дыхании, так что шансы у голландки будут.

Ставки на матч WTA Аранча Рус — Анастасия Павлюченкова 11 августа

Павлюченкова, конечно, сильнее, но прежде всего это касается харда. Силовой теннис россиянки с обилием мощных ударов под заднюю линию годится именно для быстрых покрытий, на грунте она чувствует себя менее уютно. Рус, напротив, больше всего любит именно грунт. На наш взгляд, победы фаворита в одну калитку тут не будет.

Ставка: победа Рус с форой (+5.5 гейма) за 1.73.