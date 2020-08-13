«Фарм-клубы» в РПЛ: что их ждёт? Прогноз Юрана не оправдается

«Фарм-клубы» — новое веяние в РПЛ. «Зенит» и «Спартак» в открытую обвиняют в создании дочерних команд в лиге, а Сергей Юран предсказал, что «Спартак» не потеряет очки в играх с «Химками» и «Уфой». Так ли это? Букмекеры считают, что нет.

История вопроса «фарм-клубов»

На протяжении последних сезонов укоренилось мнение о том, что питерский «Зенит» обзавелся фарм-клубами в РПЛ. Сначала это был «Оренбург», затем к нему присоединился «Сочи». Сейчас оренбуржцы элиту покинули, южане остались в одиночестве. Сочинцам «Зенит» активно помогает, отправляя игроков в аренду. Более того, именно в «Сочи» прошлый сезон провел Александр Кокорин. Пока не перешел в «Спартак». Очков в матчах со своими сателлитами «Зенит» не терял, что порождало гнев болельщиков других команд.



Говорят, что спартаковцы решили бросить перчатку питерцам не только в случае с переходом Кокорина, но и создать собственный фарм-клуб – «Химки». По данным некоторых источников, москвичи помогли химчанам вливаниями в бюджет и готовы были отправить целую группу игроков в аренду. Кроме того, Сергея Юрана на посту главного тренера сменил Дмитрий Гунько. Вмешались другие клубы – их собрание внесло поправку в регламент, теперь можно отправлять в аренду в один клуб максимум двух игроков.



Кроме того, многие считают, что не будет упираться в играх со «Спартаком» и «Уфа», ведь оттуда перешел в состав красно-белых Шамиль Газизов, да и часть акций команды у его брата. Ну и Остон Урунов перебрался именно в «Спартак», хотя вроде бы у клуба из столицы Башкортостана были предложения и повыгоднее.



Что ждет «Сочи» и «Химки» в новом сезоне? Удержатся ли они в элите и смогут ли отобрать очки у своих «головных» клубов? Букмекеры придерживаются точки зрения, что все это возможно.

Прогноз Юрана не сбудется

Сергей Юран много наговорил, покидая «Химки». В частности, тренер заявил, что «Спартак» наберет в новом сезоне РПЛ 12 очков в играх с подмосковным клубом и «Уфой». Букмекеры сразу же опубликовали линию на так называемый прогноз Юрана.



По оценке аналитиков, шансы красно-белых пройти 4 матча без потери очков совсем невелики. Поставить на такой расклад можно с коэффициентом 8.00. Это примерно 12% вероятности. Сделать ставку на то, что «Уфа» или «Химки» отберут у команды Тедеско хотя бы одно очко, можно с коэффициентом 1.05 (88%).

Кстати, первая из этих четырех встреч у «Спартака» запланирована уже на 3-й тур. Красно-белым предстоит сыграть 19 августа в Уфе. Выиграть будет сложно. Хотя бы потому, что, скорее всего, не сыграет Александр Кокорин – мышечная травма выбила новичка москвичей из строя.

«Сочи» вылет не грозит, а «Химки» могут стать лифтом

Что касается перспектив команд в нынешнем сезоне РПЛ, то здесь букмекеры оценивают их по-разному. Так, в том, что клуб из Сочи продолжит играть в элите российского футбола в следующем сезоне, сомнений у аналитиков нет. Сделать ставку на вылет сочинцев можно с коэффициентом 20.00 (5% вероятности). У южан есть все, чтобы играть в РПЛ: стабильное финансирование, классный стадион, неплохой состав, к которому недавно присоединился арендованный из «Зенита» Эммануэль Маммана и неплохой тренер Владимир Федотов.



Запрет на множественную аренду по «Сочи» тоже не ударит. Большинство футболистов, ассоциируемых с «Зенитом», у южан на полноценных контрактах. Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и даже Антон Заболотный – все они к «Зениту» сейчас не имеют никакого отношения.



А вот «Химки» под ударом. Клуб-выходец из ФНЛ будет играть практически тем же составом, что и во втором по силе дивизионе российского футбола. На серьезные трансферы денег нет, что до аренд, то вместо 5-6 человек из «Спартака» теперь могут прийти только 2. Один уже есть – полузащитник Александр Ломовицкий. Кто станет вторым – пока непонятно, игроки красно-белых, по сообщениям СМИ, перебираться в «Химки» не горят желанием.



Сделать ставку на вылет химчан можно с коэффициентом 1.65 (около 60% вероятности). Таким же коэффициентом оценили аналитики шансы «Ротора» и «Тамбова». Вероятность вылета остальных куда ниже.

Битва «фармов» во втором туре

Любопытно, что «Сочи» и «Химки» сыграют между собой уже во 2-м туре. Встреча пройдет в Сочи, на стадионе «Фишт». Фаворит, по оценке букмекеров, подопечные Владимира Федотова. На их победу предлагают коэффициент 2.05. На «Химки» можно сделать ставку за 3.70, на ничью – за 3.40.



В истории встреч у этих клубов два матча в рамках ФНЛ в сезоне-2018/19. Тогда в Сочи хозяева победили 3:2, а в Химках голов не забили. Как-то будет на этот раз?



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