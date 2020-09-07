Швеция — Португалия. Прогноз: возвращение Роналду не впечатлит Берга, Ларссона и Гвидетти

8 сентября Швеция примет Португалию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций УЕФА Швеция — Португалия

Букмекеры считают, что матч лиги А Швеция — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Швеция — Португалия (08.09.2020)

Сентябрьское окно сборных постепенно подходит к концу. Некоторые команды уже успели провести по два матча, остальным предстоит сделать это в ближайшие дни. А дальше футболисты отправятся в расположение клубов: до старта АПЛ, Примеры, Бундеслиги и Серии А осталось совсем чуть-чуть.

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Отдыхать некогда, играть приходится через два дня на третий. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартовал уже 6-го числа. Завершат программу 8 сентября сразу девять матчей. Среди прочих в лиге А сборная Швеции встретится со сборной Португалии.



Шведам досталась мощная группа. Тут помимо действующего чемпиона Европы Португалии, естьдействующий чемпион мира Франция, а также вице-чемпион мира Хорватия. Однако недооценивать шведов нельзя, они выступили крайне достойно в прошлом матче.



Собственно, во встрече первого тура сборная Швеции встречалась на своём поле с французами и уступила с минимальным счётом. Впрочем, здесь стоит сказать, что в первом тайме хозяева были к голу даже ближе, чем подопечные Дидье Дешама. Только вот они пропустили на 41-й минуте, а распечатать ворота Льориса не вышло ни до, ни после перерыва.

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Португалия, которая является ещё и победителем прошлого розыгрыша Лиги наций, в первой игре нового сезона добилась победы, причём сделала это с большим запасом. Получилось на своём поле оставить не у дел крепких хорватов. Встреча полностью осталась за хозяевами и завершилась со счётом 4:1 в их пользу.



«Шашечные» казались какими-то потерянными. Португальцы даже без своей главной звезды Криштиану Роналду проводили атаку за атакой. В итоге набежало 27 ударов в сторону ворот соперника, восемь угловых и 57 процентов владения мячом. К середине второго тайма счёт стал 3:0, а в концовке команды ещё обменялись голами.



Понятно, что сборная Португалии выйдет фаворитом на предстоящий поединок. Всё-таки у неё и класс выше, и атака крайне внушительная. Плюс Криштиану Роналду имеет шансы появиться на поле — он полетел вместе с командой. Но недооценивать Швецию нельзя.

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Сине-жёлтые обладают выдающейся обороной, что в матче с французской сборной и было продемонстрировано. Также стоит отметить, что они не уступили тогда французам ни по ударам, ни по проценту владения мячом. А потому португальцам просто точно не будет.



Однако у шведов туговато с забитыми мячами. Тут как раз-таки и сказывается разница в исполнительском классе. На наш взгляд, от команд не стоит ждать голевого парада. Тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.78 для ставки смотрится довольно интересно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швеция — Португалия 8 сентября 2020 года

Португальцы в прошлой игре по делу разгромили хорватов, однако теперь мы бы не стали ждать от них голевого парада. Сборная Швеции обладает очень крепкой обороной, недооценивать её нельзя. Но с забитыми мячами у шведов не всё так гладко. На наш взгляд, стоит проверить общий низ за нестыдный коэффициент 1.78.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.



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