Бельгия — Исландия. Прогноз: Витсель, Лукаку, Азар и Вертонген добавят «викингам» боли

За 90 минут с Англией исландцы нанесли два удара по воротам. Оба — мимо.

8 сентября Бельгия примет Исландию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех Исландии оценён букмекерами коэффициентом 17.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Бельгия — Исландия

Букмекеры уверены, что матч лиги А Бельгия — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Бельгия — Исландия (08.09.2020)

Сентябрьское окно сборных постепенно подходит к концу. Некоторые команды уже успели провести по два матча, остальным предстоит сделать это в ближайшие дни. А дальше футболисты отправятся в расположение клубов: до старта АПЛ, Примеры, Бундеслиги и Серии осталось совсем чуть-чуть.

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Отдыхать некогда, играть приходится через два дня на третий. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартовал уже 6-го числа. Завершат программу 8 сентября сразу девять матчей. Среди прочих в лиге А сборная Бельгии встретится со сборной Исландии.



У бельгийцев в группе помимо исландцев есть ещё довольно крепкие датчане. А также англичане, которые являются, пожалуй, основным соперником за выход в полуфинал. Всё-таки Исландия и Дания едва ли смогут навязать серьёзную борьбу.



Собственно, в матче первого тура сборная Бельгии гостила у сборной Дании (2:0) и сумела добыть первую победу. Причём получилось сделать это довольно уверенно. Гости смотрелись гораздо основательнее в атаке: из 11 ударов по воротам пять пришлись в створ, в то время как хозяева сподобились только на один прицельный удар.

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Исландия в своей первой игре второго сезона Лиги наций принимала сборную Англии. Встреча получилась крайне эмоциональной. Хозяева проиграли с минимальным счётом, хотя при доле везения даже вполне могли поживиться очками. Немножко недотерпели.



В сущности, превосходство англичан в классе чувствовалось уже с первых минут. Практически весь поединок они осаждали ворота исландцев, но забить сумели только с пенальти уже в добавленное ко второму тайму время. Сборная Исландии побежала на последний штурм и тоже заработала пенальти, но реализовать не смогла.



«Викингам» стоит отдать должное, они хорошо оборонялись. Хотя, надо сказать, что англичане показали не самый яркий футбол в атаке. Да и к тому же хозяева за все 90 минут нанесли в сторону ворот соперника только два удара – оба мимо. Один со штрафного, другой с пенальти.

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Нереализованный 11-метровый на 93-й минуте грозит дорого обойтись. Тягаться с такими грозными противниками теперь будет тяжело. Так что, пожалуй, исландцам остаётся лишь бороться с датчанами за сохранение прописки в лиге А.



Лидеры атаки сборной Бельгии в полном порядке. Тут даже без Эдена Азара хватает высококлассных исполнителей. К слову, в прошлой игре геройствовал Дрис Мертенс. Не стоит также забывать и о танке Ромелу Лукаку, и о Азаре младшем – Торгане, которые сейчас тоже могут в одиночку решить исход встречи.



Букмекеры дают на гол сборной Исландии крайне внушительный коэффициент 2.45. Вот только проверять эту ставку совсем не хочется. Скорее всего, ждать тут сюрпризов и не стоит, с учётом того, как исландцы играли с Англией. П1 всухую за коэффициент 1.66 смотрится нормально.

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Также можно подумать над П1 по угловым с форой (-3.5) за коэффициент 1.70. Бельгийцы наверняка охотно возьмут мяч под свой контроль, а «викингам» ничего не останется, кроме как прижаться к своим воротам. Первым номером они играют только против откровенных аутсайдеров.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Бельгия — Исландия 8 сентября

Исландия в матче с англичанами практически все 90 минут жалась к своим воротам. Атака Бельгии ничуть не уступает английской, так что мы бы ждали примерно того же. Даже крепкие датчане на своём поле не сумели распечатать ворота бельгийцев, исландцев ждут большие неприятности.



Ставка: победа Бельгии всухую за 1.66.



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