Армения — Эстония. Прогноз: Байрамян, Юрченко и Корян не заметят отсутствия Мхитаряна

8 сентября сборные Армении и Эстонии сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Армении в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех Эстонии оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Армения — Эстония

Букмекеры считают, что матч третьей группы в лиге С Армения — Эстония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Армения — Эстония (08.09.2020)

Старт второго розыгрыша Лиги наций прошёл успешно. 8 сентября состоятся заключительные матчи сентябрьского окна для европейских сборных, после чего футболисты разъедутся по своим клубам. Программа вторника довольно широкая — целых девять матчей. В Ереване сборная Армении сразится с Эстонией.

Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев. Прогноз: россиянин накажет американца за длинный язык Медведев дошёл до четвёртого круга US Open без каких-либо проблем.

Это лига С. Соперники стартовали с поражений, в обоих случаях разница составила один мяч. Вот только получились они абсолютно разными. Сборная Эстонии на своём поле без шансов проиграла Грузии (0:1). Единственный гол придумал полузащитник “Рубина” Хвича Кварацхелия, а отличился Ника Качарава, пару лет назад заезжавший в “Ростов”.



Достаточно посмотреть на основные статистические показатели, чтобы получить исчерпывающее представление о рисунке игры. 13:3 по ударам, 3:0 по попаданиям в створ, 60:40 по проценту владения мячом. Всё — в пользу сборной Грузии. Которая, если что, открыла счёт ещё на 32-й минуте.



Эстонцы постепенно осваиваются в статусе одной из слабейших команд Европы. Скажем, в отборе на Евро-2020 они набрали всего очко, умудрившись забить в восьми матчах аж два мяча. Зато пропустили 26. Поражения от Нидерландов и Германии вопросов не вызывают, а вот неудачи с Северной Ирландией и Беларусью многое говорят об уровне коллектива.

«Трактор» — «Сочи». Прогноз: Кравцов, Калинин, Рубцов и Бывальцев устроят вратарям баню «Леопарды» проиграли в Магнитогорске со счётом 0:6 и будут необычайно злы.

Даже удивительно, что на победу сборной Армении дают почти двойку. Это вполне крепкий середняк европейского футбола, который умеет удивлять. В квалификации Евро-2020 удалось набрать 10 очков, одолев среди прочих сборные Греции (3:2) и Боснии и Герцеговины (4:2). До определённого момента даже оставались шансы на вторую строчку, но концовка оказалась провалена.



В субботу подопечным Хоакина Капарроса не повезло. Они смотрелись ничуть не хуже Северной Македонии, однако дважды пропустили с пенальти и проиграли со счётом 1:2. Подали 13 угловых, много били по воротам. Не хватило только реализации. Даже без Генриха Мхитаряна состав тут довольно крепкий.



В воротах прекрасно знакомый отечественным любителям футбола Давид Юрченко, также есть целая россыпь футболистов из РПЛ — Хорен Байрамян, Вараздат Араян, Александр Карапетян и Аршак Корян. В защите проблем хватает, но на выезде сборная Эстонии вряд ли создаст что-то цельное.

«Автомобилист» — «Куньлунь». Прогноз: Коварж и Дацюк помогут зайти коэффициенту 4.00 в КХЛ «Автомобилист» пропустил всего один гол в двух матчах, а у «Куньлуня» проблемы с созиданием.

Линия позволяет не мудрить и взять П1 за 1.91. Мы пойдём дальше и попробуем рискнуть: на победу сборной Армении с форой (-1) дают дивный коэффициент 2.91, хотя разница в уровне исполнителей и преимущество своего поля должны сказаться. Думается, Армения будет владеть заметным территориальным преимуществом и оформит пару мячей.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Армения — Эстония 8 сентября

Котировки вызывают недоумение. Сборная Армении даже без Генриха Мхитаряна заметно превосходит оппонента, который в последние годы окончательно превратился в одну из худших команд европейского футбола. Атака у хозяев бодрая, а Эстония пропускает очень много. Возьмём П1 с форой (-1) за 2.91.



Ставка: победа Армении с форой (-1) за 2.91.



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