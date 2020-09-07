Дания — Англия. Прогноз: Кейн, Стерлинг и Санчо расстроят Эриксена со Шмейхелем

8 сентября Дания примет Англию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Дания — Англия 8 сентября

Букмекеры считают, что матч лиги А Дания — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с 1.23.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Дания — Англия (08.09.2020)

Сентябрьское окно сборных постепенно подходит к концу. Некоторые команды уже успели провести по два матча, остальным предстоит сделать это в ближайшие дни. А дальше футболисты отправятся в расположение клубов: до старта АПЛ, Примеры, Бундеслиги и Серии осталось совсем чуть-чуть.

«Тампа» — «Айлендерс». Прогноз: Кучеров вернётся и затащит, Варламов увидит всё с лавки «Островитяне» чертовски опасны, но лишняя неделя на отдых в плей-офф — это слишком много.

Отдыхать некогда, играть приходится через два дня на третий. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартовал уже 6-го числа. Завершат программу 8 сентября сразу девять матчей. Среди прочих в лиге А сборная Дании встретится со сборной Англии.



Датчане в матче первого тура принимали Бельгию и уступили со счётом 0:2. В целом, по делу. Бельгийцы владели территорией с самого начала, выглядели основательнее в атаке и сумели реализовать свои моменты. Никакой сенсации не случилось.



Уже на девятой минуте хозяева пропустили гол со стандарта, обеспечив гостям ещё большую уверенность. Конечно, Дания делала попытки ответить, но прицельно ударить так и не получилось. Да и удержать быстроногую атаку бельгийцев тоже не вышло, и они пропустили второй. Так и доиграли.

«Трактор» — «Сочи». Прогноз: Кравцов, Калинин, Рубцов и Бывальцев устроят вратарям баню «Леопарды» проиграли в Магнитогорске со счётом 0:6 и будут необычайно злы.

Англичане в прошлой игре гостили у Исландии и с лихвой потрепали себе нервы. Выиграть и набрать первые три очка всё же смогли, но тут нужно отметить большую долю везения. С первых минут команда Саутгейта взяла мяч под свой контроль и проводила быстрые атаки. Однако единственный и победный гол в матче забил Рахима Стерлинг с пенальти уже на добавленных ко второму тайму минутах.

При этом гостям даже повезло дважды, поскольку исландцы после этого тоже заработали пенальти, но реализовать его не смогли. Однако у всего есть своя цена. На 70-й минуте встречи один из ветеранов сборной Кайл Уолкер получил вторую жёлтую карточку и был удалён.



Впрочем, сборная Англии всё равно справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке с Данией. Да, у датчан состав будет покрепче исландского. Только вот на стороне англичан их отличная физическая готовность.

«Автомобилист» — «Куньлунь». Прогноз: Коварж и Дацюк помогут зайти коэффициенту 4.00 в КХЛ «Автомобилист» пропустил всего один гол в двух матчах, а у «Куньлуня» проблемы с созиданием.

Большинство людей из состава играли в еврокубках и имели солидную игровую практику. Да и класс исполнителей тут явно выше. Так что лобовая победа сборной Англии за уверенный коэффициент 2.06 выглядит интересно, хотя подстраховать на случай ничьей всё же имеет смысл.



Альтернативный вариант – Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79. Шансы на очки у англичан весьма высоки, но ждать большого количества голов мы бы не стали. Всё-таки оборонительная линия у датчан не хуже, чем у Исландии. Британцам придётся постараться.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Дания — Англия 8 сентября 2020 года

Сборная Англии накануне с огромным трудом обыграла Исландию, хотя вполне наработала на потерю очков. Проблем с физической готовностью нет, а вот концентрация оставляет желать лучшего. Дания весьма крепкий соперник, но без должного игрового тонуса хозяевам будет крайне непросто. Большого числа голов не ждём, но свои очки гости наверняка зацепят.



Ставка: Англия не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.



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