«Уфа» — «Ротор». Прогноз: Евсеев не заметит слухов об отставке, волгоградцы разочаруют

3 октября «Уфа» примет «Ротор» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Уфа» — «Ротор» 3 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.71, а тотал меньше 2.5 мяча — 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз матча 10-го тура РПЛ «Уфа» — «Ротор» (03.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В разных странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках. А в Российской Премьер-Лиге уже практически пролетела треть всего сезона.



На носу 10-й тур. Откроют программу 3 октября четыре матча. Среди прочих сразятся «Уфа» и «Ротор». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе.



«Уфа» за девять туров в новом сезоне чемпионата России набрала всего пять очков. На данный момент она находится на 15-й строчке, то есть в зоне вылета. Столь печальное положение несколько удивляет, поскольку команда в последнее время считалась крепким середняком.



Ещё даже полностью не прошла треть всего сезона в РПЛ, а уфимцы уже пропустили 20 голов. Это всего на четыре меньше, чем за весь прошлый сезон. С голами проблемы ещё серьёзнее: сейчас их лишь пять.



Команда Вадима Евсеева за шесть предыдущих туров забила всего один гол. Пришёлся он на домашнюю игру против московского «Динамо». Сыграли хозяева тогда неплохо, зацепились за ничью (1:1). В остальном – грустно.



Вояж в предыдущем туре в Санкт-Петербург радости «Уфе» не принёс. «Зенит» полностью владел инициативой, здорово раскатывал мяч и победил со счётом 6:0. Гости нанесли шесть ударов по воротам Михаила Кержакова, четыре из них пришлись в створ. Однако пробить голкипера так и не получилось.



«Ротор» несколько оправился от последствий пандемии коронавируса. Насобирал здоровых игроков на заявку и сыграл в матче прошлого тура с «Рубином». В итоге по делу проиграл со счётом 1:3, хотя и пытался придумать что-то интересное впереди.



На карантине по-прежнему остаётся немало ключевых игроков команды, которые не смогут помочь волгоградскому клубу в Уфе. К ним ещё присоединился крайний защитник Армен Манучарян, получивший две жёлтые карточки в игре с казанцами. Так что главному тренеру Александру Хацкевичу снова придётся поломать голову, чтобы найти новые оптимальные сочетания.



Конечно, у «Уфы» своих проблем вагон. Но даже текущий состав (при всей его скромности) будет крепче, чем у «Ротора». Да и играть предстоит на своём поле. К тому же если Вадим Евсеев потеряет очки и в матче со скромными волгоградцами, то терпение руководства может и не выдержать.



Мы бы проверили ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.83. Ждать много голов едва ли придётся. За девять туров команды на двоих забили всего девять голов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Ротор» 3 октября 2020 года

У «Уфы» дела идут крайне плохо. Проблемы теперь не только с результативностью, но и с обороной. Однако у «Ротора» всё ещё хуже. Получилось отправиться от коронавируса, но выходить на игру с «Рубином» пришлось чуть ли не дублерами. На наш взгляд, уфимцы точно не проиграют.



Ставка: «Уфа» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.