«Спартак» — «Зенит». Прогноз: Дзюбу и Семака ждут проблемы. Кокорин забудет о дружбе

Москвичи ещё ни разу не проиграли на своём поле, а у петербуржцев проблемы с выездами.

3 октября «Спартак» примет «Зенит» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит» 3 октября

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (03.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В разных странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках или национальных кубках. В Российской Премьер-Лиге практически пролетела треть сезона.

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На носу 10-й тур. Откроют программу 3 октября четыре матча. Разумеется, внимание тут приковано к паре московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Битва двух столиц начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



Москвичи сделали правильные выводы после дерби с ЦСКА. В двух следующих турах набраны шесть максимально возможных очков, пусть и не без нервов. Это позволило им сохранить вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.



На данный момент у красно-белых 20 баллов в активе. Отрыв от замыкающего топ-3 «Ростова» составляет три пункта, а вот «Зенит» находится выше только по дополнительным показателям. То есть нас ждёт битва за чистое первое место в таблице: в случае победы один из клубов оторвётся от ближайшего преследователя на три очка.

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В матче прошлого тура команда Доменико Тедеско совершала третий подряд выезд. На этот раз она отправилась в Саранск, где «Тамбов» вынужденно проводит домашние игры, и одержала победу со счётом 2:0. Оба свои мяча гости забили уже после 75-й минуты силами Айртона, но стоит сказать, что в атаке они действительно смотрелись интереснее.



«Зениту» в последнее время довольно тяжело даются гостевые игры. После поражения от «Динамо» в Москве клуб совершил ещё два выезда. Сперва встречался с «Локомотивом» и скатал с ним нулевую ничью, так ни разу и не пробив в створ ворот Гилерме. А затем была ничья с «Уралом» в Екатеринбурге. Тогда гости забили уже на четвёртой минуте, но случилось это из офсайда, хотя гол засчитали.



Между выездами были ещё и домашние игры. Но тут всё благополучно. Тульский «Арсенал» петербуржцы обыграли со счётом 3:1, а проблемную «Уфу» в матче прошлого тура выпороли со счётом 6:0. К слову, в последнем случае хозяева имели колоссальное преимущество как в ударах, так и во владении мячом.

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Впрочем, у всего есть своя цена. В матче с уфимцами получили травмы и были заменены лидеры сине-бело-голубых: защитник Деян Ловрен, полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун. В преддверии игры со «Спартаком» главный тренер команды Сергей Семак рассказал, что никто из троицы пока что не занимался в общей группе, хотя вероятность их участия сохраняется.



Красно-белые находятся в хорошей форме, при этом не имеют проблем с результативностью. Любопытно, что в шести из девяти туров текущего сезона они забивали по два гола. А всего накопилось 15 штук.



Также на стороне «Спартака» и статистика личных встреч. Дело в том, что за семь последних игр на своем поле против «Зенита» москвичи проиграли только однажды. К тому же и в нынешнем розыгрыше чемпионата России красно-белые дома пока что не проиграли. А при таких раскладах стоит проверить 1Х за коэффициент 1.77.

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При желании также можно рассмотреть ставку обе забьют за 1.75. У подопечных Тедеско оборона нередко чудит, а предельно мотивированный капитан сине-бело-голубых Артём Дзюба (бывший клуб для него — огромный раздражитель) представляет серьёзную угрозу и без Малкома с Азмуном. Так что ждём голов в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит» 3 октября 2020 года

У «Зенита» в последнее время проблемы с выездами. При этом в преддверии матча со «Спартаком» некоторые ключевые игроки тренируются по индивидуальной программе, их появление под большим вопросом. Красно-белые сейчас здорово выглядят, много забивают и не так часто пропускают. На наш взгляд, шансы на очки в родных стенах у них на данный момент ничуть не ниже, чем у сине-бело-голубых.



Ставка 1: «Спартак» не проиграет за 1.77.



Ставка 2: обе забьют за 1.75.