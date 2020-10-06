Сборная России в Лиге наций: букмекеры ждут побед от Черчесова и Дзюбы

Сборная России по футболу в ближайшую неделю проведет сразу 3 встречи. 8 октября команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Швеции, а затем россиянам предстоят 2 игры в Лиге наций. 11 числа Россия сыграет с Турцией, а тремя днями позже – с Венгрией. Букмекеры ждут побед от нашей сборной, разбираемся в их прогнозах и ставках!

Со Швецией – игра на 3 исхода

Товарищеский матч со Швецией должен был пройти в Стокгольме, но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки его перенесли в Москву. Кажется, это только на руку сборной России, ведь теперь подопечным Станислава Черчесова не придется лишний раз никуда ехать.

Вполне возможно, что тренерский штаб сборной России будет экспериментировать. Да, Черчесов не из тех, кто делает перестановки ради перестановок, но до игры с Венгрией всего 3 дня. Поэтому мы вправе ожидать ротацию состава.

Исходя из этого, прогнозировать результат очень сложно. Но букмекеры все равно ведут фаворитом сборную России. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 2.34. На шведов аналитики предложили коэффициент 3.30, а на ничью – 3.10.

Ждем 6 очков. Но с Турцией будет сложнее

Примерно такие же коэффициенты и на первый официальный октябрьский матч – домашнюю игру против сборной Турции. 2.10 – коэффициент на победу России, 3.80 – на Турцию, а на ничью эксперты выставили коэффициент 3.20.



Турки стартовали в Лиге наций неудачно. Сначала дома проиграли Венгрии 0:1, причем матч мог завершиться и более крупным поражением. Затем последовала нулевая выездная ничья против Сербии. Так что ситуация у команды Шенола Гюнеша не самая простая. В этих условиях потеря очков в Москве непростительна.

А вот во встрече 14 октября против сборной Венгрии букмекеры считают Россию куда более явным фаворитом. Поставить на то, что подопечные Черчесова победят мадьяров и дома, можно с коэффициентом 1.70. Шансы гостей оцениваются коэффициентом 5.40, а на ничью можно сделать ставку за 3.30. Кажется, букмекеры еще находятся под впечатлением от игры сборной России в первом тайме выездной встречи. Тогда россияне забили 3 мяча. Вот только после перерыва игра перевернулась. Венгры отыграли 2 гола и устроили нашей команде валидольную концовку.

Команда Марко России – по-настоящему тренерская, может быть, в ней нет суперзвезд, но венгры прекрасно обучены. Да и у них есть свои звезды. В воротах – основной голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи, а впереди действует молодая звездочка «Зальцбурга» Доминик Собослаи. Так что легкой прогулки ждать не приходится.

Группу надо выигрывать

Разумеется, есть ставки и на то, кто станет победителем группы. После двух сентябрьских побед Россия в хорошем положении, 6 очков есть 6 очков. Особенно, если подкрепить эти позиции в октябре. Поставить на выигрыш команды Черчесова в группе можно с коэффициентом 1.35.

Шансы Сербии и Турции эксперты оценили одинаковым коэффициентом 8.00. И у тех, и у других всего по одному очку после двух матчей, но ситуацию еще можно исправить. А вот на Венгрию, несмотря на 3 очка, коэффициент самый высокий. Поставить на команду Марко России можно за 10.00.

Предлагают букмекеры ставки и на то, сколько очков наберет сборная России в 6 матчах. Основной тотал выставили на отметке в 13 очков. Поставить на то, что наша сборная наберет столько очков или больше, можно с коэффициентом 2.05. Для этого нужно выиграть минимум еще 2 раза в 4 играх и набрать хотя бы одно очко в оставшихся двух встречах. На тотал меньше коэффиицент пониже – 1.77.

Что ж, все в руках, а точнее, в ногах сборной России. Будем болеть и удачных ставок!