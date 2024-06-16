Польша — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на матч группы D Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.92.

«Польша сыграет с Нидерландами в 1-м туре Евро-2024. Интересная игра, пусть и интриги я тут не вижу. В квартете есть ещё и Франция, так что «оранжевые» не имеют права терять сейчас очки.

Нидерланды подходят к Евро в неплохом состоянии. В активе у команды только одно поражение за полгода — 1:2 от Германии. В остальных встречах подопечные Кумана побеждали. Причём, если брать все игры, кроме неудачи с немцами, то «летучий голландец» одерживал победы с крупным «сухим» счётом — 6:0 с Гибралтаром, 4:0 с Шотландией, 4:0 с Канадой и 4:0 с Исландией. Да, это всё не соперники высокого уровня. Но всё же определённую уверенность такие результаты команде придают.

Но вот если смотреть на последние результаты Польши, то она выступала даже лучше Нидерландов — у неё идёт серия без проигрышей из восьми противостояний. Хотя и товарищеских игр за этот период у поляков было мало. Они в марте участвовали в стыковых матчах за право выхода в финальный этап Евро — 5:1 с Эстонией и тяжёлые 1:0 с Уэльсом.

Да, смотря на последние матчи, кажется, что Польша может навязать тут борьбу сопернику. Но я всё же не уверен в том, что поляки сумеют сыграть на уровне Нидерландов. Класс игроков «оранжевых» выше. Тем более у Польши главной звездой остаётся Роберт Левандовски, который и так провёл слабый сезон в «Барселоне», а сейчас он ещё и пропустит игру из-за травмы.

С учётом всех условий поставлю на победу Нидерландов с форой (-1)», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».