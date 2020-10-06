Португалия — Испания. Прогноз: Роналду не пощадит де Хеа, Фати с Рамосом ответят Криштиану

7 октября состоится товарищеский матч Португалия — Испания. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех Испании оценён букмекерами коэффициентом 2.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.36.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Португалия — Испания 7 октября

Букмекеры считают, что матч Португалия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей тоже доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз товарищеского матча Португалия — Испания (07.10.2020)

Клубные чемпионаты снова ушли на двухнедельную паузу, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. Однако в преддверии двух туров Лиги наций УЕФА сборные проведут товарищеские встречи, чтобы прогреться и наладить взаимопонимание.

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Играют практически все, очень много достойных вывесок. Среди прочих стоит выделить битву сборных Португалии и Испании. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на португальском стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Соперники играют в одном и том же дивизионе Лиги наций, матч обещает быть жарким.



Португальцы одни из немногих, кто начал выступление в новом сезоне Лиги наций с двух побед. Причём всё получилось абсолютно по делу, говорить о каком-то везении не приходится. Пропустили лишь однажды, а забили целых шесть голов.



Сперва встречались на своем поле с серебряным призёром ЧМ-2018 Хорватией. Получилось одержать победу со счётом 4:1. Преимущество хозяев было очень мощным: они нанесли 27 ударов по воротам (11 из которых пришлись в створ), подали восемь угловых и владели мячом 57% игрового времени. И всё это без Криштиану Роналду!

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Ко второму туру нападающий «Ювентуса» присоединился к своим соотечественникам и помог одолеть Швецию, оформив дубль (2:0). Шведы остались в меньшинстве на 44-й минуте, лишив себя тем самым всяких шансов на очки. Преимущество португальцев снова было подавляющим, вполне могли забить четыре-пять раз.



Испания набрала только четыре из шести возможных очков, однако, в целом, тоже выглядела недурно. В первой игре испанцы разделили очки с немцами в Германии, сыграв вничью 1:1. Хозяева были конкретнее в атаке, а гости сравняли счёт уже на последних секундах матча. Пожалуй, обе стороны наиграли на голы, так что исход справедлив.



В следующем туре «красная фурия» принимала Украину, которая показывает интересный футбол. Тут уже никаких вопросов не возникло. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 4:0, фактически убив интригу ещё в дебюте.

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Понятно, что ни португальцы, ни испанцы не станут биться на смерть в предстоящем поединке. Всё-таки товарищеские игры существуют не для этого, а лишние травмы никому не нужны. Однако вполне возможно, что мы увидим голы и одну, и в другую сторону.

Дело в том, что составы главные тренеры команд Фернанду Сантуш и Луис Энрике подобрали близкие к боевым. У Португалии, например, в сравнении с подбором игроков на матч с Хорватией или Швецией лишь небольшие изменения. Большинство ведущих игроков клубов из топовых европейский лиг во главе с Криштиану находятся в полной готовности.



У Испании в составе те же лица, что играли с Украиной. Нет в заявке, правда, Тьяго Алькантары, подхватившего коронавирус. Зато зато стоит отметить очередное появление в списке Адамы Траоре. Нападающему «Вулверхэмптона» до этого мешали играть за сборную то травмы, то проблемы с COVID-19. Сейчас же он в полном порядке.

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Разумеется, последнее, на что нужно обращать внимание в товарищеских играх, это счёт. Однако в Португалии на этой игре будет небольшое количество болельщиков. На наш взгляд, португальцы и испанцы не оставят зрителей без зрелища. Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.65. Ни у тех, ни у других проблем с результативностью нет.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Португалия — Испания 7 октября 2020 года

Футболисты в заявке на предстоящий поединок у обеих сборных весьма серьёзные. Составы мало отличаются от тех, что играли в Лиге наций, лидеры тоже на месте. По 90 минут ключевые футболисты точно не получат, но даже с резервом у соперников полнейший порядок. На наш взгляд, тут стоит ждать голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.65.