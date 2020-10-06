Андрей Рублёв — Стефанос Циципас. Прогноз: вторая ракетка России загоняет грека в Париже

7 октября Андрей Рублёв и Стефанос Циципас сыграют в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос». Начало — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Циципаса, ставки на победу грека принимаются с коэффициентом 1.64. Успех Рублева оценён коэффициентом 2.42.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Рублёв — Циципас 7 октября 2020 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 40.5 гейма оценён коэффициентом 2.07. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.64.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Стефанос Циципас (07.10.2020)

Вторая неделя «Ролан Гаррос» набирает обороты: откровенные пассажиры и середняки отсеялись, остались только самые лучшие. Пока турнир получается более чем успешным, несмотря на использование других мячей, холодную погоду (РГ впервые проводится осенью) и медленное покрытие.

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По-настоящему громких сенсаций у мужчин практически нет. Даниил Медведев проиграл в первом круге, но это уже привычная картина: он до сих пор не выиграл на «Ролан Гаррос» ни единого матча. Александра Зверева обыграл талантливейший Янник Синнер, снова разочаровал Маттео Берреттини.

А все остальные продолжают борьбу: Джокович, Надаль, Тим, Циципас. До четвертьфинала добрался один россиянин. Рассчитывать на большее было сложно, поскольку Карену Хачанову в предыдущем раунде достался Новак Джокович. А вот Андрей Рублёв впервые в карьере попал в восьмёрку сильнейших на «Роллан Гаррос».

Лучший период в карьере продолжается. Соперник по четвертьфиналу опасный, однако шансы пройти дальше осязаемы. Речь о Стефаносе Циципасе, с которым он прекрасно знаком. Всё же сверстники. Грек в принципе ярко и эмоционально играет против российских теннисистов, так что зрелище должно получиться на славу.

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Шестая ракетка мира едва не вылетела в первом круге, проиграв два стартовых сета Хауме Мунару из второй сотни рейтинга. Дальше, впрочем, взяла себя в руки, отдав испанцу всего девять геймов. В последующих раундах проблем не возникло: Пабло Куэвас забрал семь геймов, Аляж Бедене — четыре, Григор Димитров один раз дошёл до тай-брейка, а в оставшихся партиях не смог навязать борьбу.

Как видно, уровень соперников не самый высокий. Болгарин вроде бы входит в топ-20, однако до нынешнего года он даже до четвёртого круга РГ ни разу не добирался. Тем не менее Циципас сейчас в порядке, а слабый дебют можно списать на перелёт и минимальное время на восстановление после финала в Гамбурге.

Проблем с физической готовностью у Стефаноса возникнуть не должно, три предыдущие победы он добыл уверенно и очень быстро. Рублёв, правда, гораздо опаснее того же Димитрова, не говоря о Бедене и Куэвасе. Россиянин тоже едва не вылетел в первом круге: отдал два сета Сэму Куэрри, американец подавал на матч, но в нужный момент удалось проявить характер.

А если бы оставили Сёмина? «Локомотив» в Лиге чемпионов: шансов нет, но вы держитесь Жеребьёвка неумолима: потолок — борьба с «Ред Булл Зальцбург» за выход в Лигу Европы.

Андрей выиграл всухую только у Кевина Андерсона, а вот Алехандро Давидович Фокина и Мартон Фучович забрали по одному сету. С испанцем вторая ракетка России не напрягалась, действуя с запасом. А вот с венгром пришлось возиться четыре часа. Колючий Фучович выглядел чертовски достойно и вполне мог перевести дело в пятый сет, но не реализовал три сетбола.

Букмекеры отдают преимущество Циципасу, причём довольно заметное. Тому действительно удалось сэкономить силы, но Рублёв хорошо готов физически и имел 1,5 дня на восстановление — в 22 года этого вполне достаточно. А в остальном он смотрится как минимум не хуже. По очным встречам ничья, 2-2.

Россиянин забрал единственную встречу на ТБШ (четыре сета в первом круге US Open-2019) и единственную встречу на грунте. Тут начинается самое интересное, ведь было это 10 дней назад в финале Гамбурга. Там Стефанос в решающий момент поплыл, хотя до этого играл здорово. В трёх сетах сильнее оказался Андрей.

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Грек будет под серьёзным давлением. Одно дело — сражаться с Федерером, когда шансы изначально малы. Другое — доказывать статус фаворита, ведь в рейтинге он выше. Рублёв уже показал лучшее выступление в карьере на РГ, терять ему нечего. Зато в случае выхода в полуфинал он обгонит Маттео Берреттини с большой долей вероятности войдёт в топ-8 рейтинга АТР.

Недавнее поражение в финале вполне способно стать лишним грузом на плечи Циципаса. Ждём нервную и эмоциональную игру, которая наверняка затянется. Для экспресса великолепно смотрится тотал больше 3.5 сета за 1.53. Мы бы выбирали между тоталом больше 40.5 гейма за 1.89 и победой Рублёва за 2.42.

Логика следующая: два молодых теннисиста, которые стоят друг друга, сопоставимы по уровню и играли на грунте совсем недавно. Подавляющего преимущества у одной из сторон быть не должно, а подают оба здорово. То есть брейков должно быть немного. Ну а П1 — обычное желание сыграть по коэффициенту. На наш взгляд, успех россиянина должен оцениваться в районе 2.15-2.20.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Андрей Рублёв — Стефанос Циципас 7 октября 2020 года

Соперники хороши, сопоставимы по уровню, классно держат подачу и прекрасно знают друг друга. Меньше 10 дней назад Рублёв в решающем сете выиграл у грека в финале турнира в Гамбурге. Циципас традиционно ярко играет против российских теннисистов, так что битва наверняка затянется. Сыграем по коэффициенту. Стефанос хорош, но коэффициент на победу Андрея кажется завышенным. Ему вполне по силам пробиться в полуфинал.

Ставка: победа Рублёва за 2.42.