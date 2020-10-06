СКА — «Металлург». Прогноз: Ткачёв, Подколзин и Тренин воспользуются слабостями Воробьёва

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Металлург». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех СКА идёт за 2.74.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Металлург» Мг 7 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Металлург» 7 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.35. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА — «Металлург» Магнитогорск (07.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Сибирь» — «Северсталь». Прогноз: ловим коэффициент 4.50 при помощи Разина и Заварухина История противостояния таит в себе статистическую аномалию, попробуем ею воспользоваться.

Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В среду, 7 октября, состоятся четыре матча. В 19:00 мск в Санкт-Петербурге местный СКА в Ледовом дворце начнёт выяснять отношения с «Металлургом».

Это центральная игра дня. Петербуржцы по-прежнему выступают фактически вторым составом из-за коронавируса, два последних матча вообще пришлось провести без легионеров. Кадровые проблемы очевидны, однако это не мешает показывать бодрый хоккей и исправно набирать очки.

«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Лехтеря, Широков и Кутейкин не пожалеют финнов Красно-белые забросили 11 шайб в трёх последних матчах.

В четырёх предыдущих поединках добыто две победы в основное время при двух поражениях по буллитам. Одолели «Сибирь» (6:4) и «Амур» (3:1), уступили «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Барысу» (2:3 Б). В Казахстане пропустили две шайбы в стартовом периоде, дальше владели заметным преимуществом и сравняли счёт.

При доле везения могли выцарапать победу ещё в основное время. Перебросали соперника в два раза, но Хенрик Карлссон много выручал. А тягаться с Валком, Михайлисом и Старченко в буллитах объективно сложно. Тем не менее пока СКА в полном порядке: 19 очков в 13 матчах, второе место в Западной конференции.

У «Металлурга» поводов для радости меньше. Недавно были ри поражения в четырёх встречах, всё это на фоне скромной результативности. Единственная победа получилась натужной: проигрывали в Ярославле второму составу «Локомотива», перешли на три тройки, сняли вратаря и всё же сравняли счёт. А затем лучше исполнили буллиты (4:3 Б). Ладно хоть накануне спокойно выиграли в Нижнекамске (4:1).

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В остальном ситуация грустная. 1:4 от «Витязя», 0:2 от «Авангарда» и 2:3 от «Автомобилиста». Большинство не впечатляет, а отговорки Ильи Воробьёва про индивидуальные ошибки и невезение давно никого не впечатляют. «Лисы» топчутся в районе пятого-шестого места Востока, а ведь в дело вернулся «Барыс», у которого много матчей в запасе.

Вроде бы молодёжный состав СКА — отличная возможность вернуть уверенность, вот только «армейцы» сейчас хороши. В движении никому не уступают, в защите действуют всё лучше, а в атаке исправно оформляют свои две-три шайбы. На своём льду ещё и могут рассчитывать на поддержку болельщиков.

Пожалуй, шансы клуб из Санкт-Петербурга тут никак не меньше, благо что у них имелись лишние сутки на восстановление. ММг накануне гостил в Нижнекамске. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.08 и ставкой «обе забьют больше 1.5 шайб» за 1.82. СКА играет сам и даёт играть другим, так что по два гола в обе стороны мы наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Металлург» Мг 7 октября 2020 года

Экспериментальный состав СКА продолжает радовать: молодёжь осваивается, опытные хоккеисты держат планку. В сухом остатке — две победы и два поражения по буллитам в четырёх предыдущих поединках. «Металлург» сейчас не впечатляет. Большинство не работает, ошибок в обороне много. Думается, на своём льду «армейцы» имеют хорошие шансы зацепиться.

Ставка: победа СКА с нулевой форой за 2.08.