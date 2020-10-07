Исландия — Румыния. Прогноз: последний шанс Сигурдссона и Магнуссона попасть на Евро-2020

8 октября Исландия примет Румынию в матче полуфинала квалификации Евро-2020, путь А. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.00.
Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧЕ-2020 Исландия — Румыния
Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 Исландия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.
Анализ и прогноз матча квалификации Евро-2020 Исландия — Румыния (08.09.2020)
Чемпионат Европы-2020 был перенесен в марте из-за вспышки COVID-19. Теперь официально финальная стадия турнира пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В прошлом году страны-участницы провели квалификацию и определили 20 счастливчиков, попавших на Евро напрямую.
Однако на этом ещё не всё, шанс протиснуться на турнир остаётся. 16 команд из числа не прошедших квалификацию разыграют четыре последние путёвки на Евро-2020 в четырёх стыковых мини-турнирах: пути A, B, C и D. Восемь полуфиналов состоятся 8 октября, четыре финала – 12 ноября.
В одном из полуфиналов пути А в битве за последнюю возможность попасть на ЧЕ-2020 сойдутся сборные Исландии и Румынии. Путём жребия было определено, что поединок пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Родное поле – фактор, который тоже стоит учесть.
Сборная Исландии успела покорить не одно сердце во время прошлого чемпионата Европы, обыграв англичан и дойдя до четвертьфинала. Однако затем последовали, мягко говоря, не совсем удачные выступления на ЧМ-2018 в России, квалификации к Евро-2020 и прошлом розыгрыше Лиги наций УЕФА.
Собственно, сейчас исландцы тоже не могут похвастаться удачной игрой в новом сезоне Лиги наций. Разница в классах между командами в группе 2 лиги А заметно сказывается. За два первых тура скандинавы не смогли набрать ни одного очка. А ведь шансы имели.
Сперва «викинги» уступили у себя дома с минимальным счётом сборной Англии. Удалось ограничить соперника, вот только своими моментами не воспользовались. Не забили даже с пенальти. А затем они гостили у Бельгии и с треском провалились. Открыли даже счёт на 10-й минуте, но после пустили пять голов в свои ворота.
Румыния после неудачной квалификации на чемпионат Европы — 2020 начала прибавлять. За два сыгранных тура в Лиге наций она набрала четыре из шести возможных очков. Причём, надо сказать, соперники в группе у неё довольно серьёзные.
В первом туре румыны принимали Северную Ирландию и скатали с ней ничью (1:1). Преимущество хозяев было серьёзным, однако пробить голкипера гостей Бэйли Пикока-Фаррела получилось всего лишь раз. Зато получилось отыграться на австрийцах во втором туре.
«Карпатские ребята» пожаловали в гости к Австрии и одержали победу со счётом 3:2. Причём по делу. Да, хозяева больше владели мячом, но гости чётко реализовали свои моменты. Работа нового главного тренера Мирела Рэдоя даёт о себе знать.
Румыния вполне может доставить серьёзные проблемы сборной Исландии, которая пропускала даже четыре гола от Албании во время группового этапа квалификации. Исландцы и сейчас выглядят достаточно вяло, но на их стороне родное поле.
У себя дома «викинги» одержали четыре победы в шести последних матчах. Мы бы ждали от матча голов и проверили тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.83. Дело тут ещё и в том, что румыны забивали на выезде во время квалификации и Норвегии (2:2), и Швеции (1:2). А эти команды тоже не имеют проблем с организацией.
Прогноз и ставки на стыковой матч квалификации Евро-2020 Исландия — Румыния 8 октября 2020 года
Исландия в последнее время несколько сбавила обороты, поэтому в итоговом успехе есть сомнения даже с учётом фактора своего поля. Ведь Румыния, напротив, под руководством нового тренера показывает яркую игру. На наш взгляд, тут стоит ожидать довольно результативного матча. Румыны результативны на выезде, так что пара-тройка голов тут вполне вероятны.
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.83.
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