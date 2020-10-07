Исландия — Румыния. Прогноз: последний шанс Сигурдссона и Магнуссона попасть на Евро-2020

8 октября Исландия примет Румынию в матче полуфинала квалификации Евро-2020, путь А. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.00.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧЕ-2020 Исландия — Румыния

Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020 Исландия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча квалификации Евро-2020 Исландия — Румыния (08.09.2020)

Чемпионат Европы-2020 был перенесен в марте из-за вспышки COVID-19. Теперь официально финальная стадия турнира пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В прошлом году страны-участницы провели квалификацию и определили 20 счастливчиков, попавших на Евро напрямую.

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Однако на этом ещё не всё, шанс протиснуться на турнир остаётся. 16 команд из числа не прошедших квалификацию разыграют четыре последние путёвки на Евро-2020 в четырёх стыковых мини-турнирах: пути A, B, C и D. Восемь полуфиналов состоятся 8 октября, четыре финала – 12 ноября.



В одном из полуфиналов пути А в битве за последнюю возможность попасть на ЧЕ-2020 сойдутся сборные Исландии и Румынии. Путём жребия было определено, что поединок пройдёт на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Родное поле – фактор, который тоже стоит учесть.



Сборная Исландии успела покорить не одно сердце во время прошлого чемпионата Европы, обыграв англичан и дойдя до четвертьфинала. Однако затем последовали, мягко говоря, не совсем удачные выступления на ЧМ-2018 в России, квалификации к Евро-2020 и прошлом розыгрыше Лиги наций УЕФА.

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Собственно, сейчас исландцы тоже не могут похвастаться удачной игрой в новом сезоне Лиги наций. Разница в классах между командами в группе 2 лиги А заметно сказывается. За два первых тура скандинавы не смогли набрать ни одного очка. А ведь шансы имели.



Сперва «викинги» уступили у себя дома с минимальным счётом сборной Англии. Удалось ограничить соперника, вот только своими моментами не воспользовались. Не забили даже с пенальти. А затем они гостили у Бельгии и с треском провалились. Открыли даже счёт на 10-й минуте, но после пустили пять голов в свои ворота.



Румыния после неудачной квалификации на чемпионат Европы — 2020 начала прибавлять. За два сыгранных тура в Лиге наций она набрала четыре из шести возможных очков. Причём, надо сказать, соперники в группе у неё довольно серьёзные.

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В первом туре румыны принимали Северную Ирландию и скатали с ней ничью (1:1). Преимущество хозяев было серьёзным, однако пробить голкипера гостей Бэйли Пикока-Фаррела получилось всего лишь раз. Зато получилось отыграться на австрийцах во втором туре.



«Карпатские ребята» пожаловали в гости к Австрии и одержали победу со счётом 3:2. Причём по делу. Да, хозяева больше владели мячом, но гости чётко реализовали свои моменты. Работа нового главного тренера Мирела Рэдоя даёт о себе знать.



Румыния вполне может доставить серьёзные проблемы сборной Исландии, которая пропускала даже четыре гола от Албании во время группового этапа квалификации. Исландцы и сейчас выглядят достаточно вяло, но на их стороне родное поле.

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У себя дома «викинги» одержали четыре победы в шести последних матчах. Мы бы ждали от матча голов и проверили тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.83. Дело тут ещё и в том, что румыны забивали на выезде во время квалификации и Норвегии (2:2), и Швеции (1:2). А эти команды тоже не имеют проблем с организацией.

Прогноз и ставки на стыковой матч квалификации Евро-2020 Исландия — Румыния 8 октября 2020 года

Исландия в последнее время несколько сбавила обороты, поэтому в итоговом успехе есть сомнения даже с учётом фактора своего поля. Ведь Румыния, напротив, под руководством нового тренера показывает яркую игру. На наш взгляд, тут стоит ожидать довольно результативного матча. Румыны результативны на выезде, так что пара-тройка голов тут вполне вероятны.



Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.83.