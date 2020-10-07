«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Ландер, Коршков и Паскуале добавят головной боли Знарку

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.49, успех «Локомотива» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 8 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 8 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» — «Локомотив» (08.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В четверг, 8 октября, состоятся четыре матча. В 19:30 мск в Москве «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом». Разумеется, это центральная игра дня.

Красно-белых по-прежнему лихорадит. Сперва отсутствовали сразу три ключевых легионера — у Лехтери, Радила и Ганзла был коронавирус. Дальше удалось одержать две победы подряд: рабочую — над «Амуром» (3:1) и очень эмоциональную — над московским «Динамо» (5:4 Б). И вот теперь два поражения.

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4:5 от ЦСКА вопросов не вызвали. Соперник крайне мощный, сопротивлялись достойно, при доле удачи могли уйти в овертайм. Иное дело — 1:7 в Хельсинки. Вновь пошли кадровые проблемы: выпали двое хоккеистов, а Лехтеря играл через боль в спине. На деле москвичи действовали не столь ужасно и подобного счёта не заслуживали.

Однако жуткая реализация сделала своё дело. Были выходы «1 в 0» и несколько перспективных контратак («2 в 2», «3 в 2»), которые не удалось довести до ума. Провалилось большинство: трижды не смогли реализовать лишнего. Ну и вратари могли бы действовать удачнее, хотя основные вопросы скорее к обороне.

«Локомотив» тем временем добыл две победы в трёх встречах, а накануне размазал «Витязь» со счётом 5:0. Уже в дебюте третьего периода всё стало понятно, что позволило поберечь силы. Главная новость — возвращение нескольких важных исполнителей с карантина. На лёд вышли Паскуале, Петерссон и Ландер.

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Естественно, это придало мощный импульс. Опытный канадец сходу оформил шатаут, а шведский защитник забил в большинстве. У Ландера возможности тоже имелись. Даже удивительно, что букмекеры отдают довольно заметное предпочтение хозяевам. Ярославцы сейчас на эмоциональном подъёме, сложный этап постепенно остаётся позади.

Ну и статистика очных встреч. В пяти из шести предыдущих случаев они набирали очки, а в четырёх — добывали победы. П2 с нулевой форой за 2.06 смотрится замечательно, даже на Х2 дают нестыдный коэффициент 1.65. Комбинированный вариант — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.05. Красно-белые сейчас много пропускают, а у «Локо» вернулись лидеры и должно добавить большинство.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 8 октября 2020 года

У «Локомотива» возвращаются лидеры. С «Витязем» сыграли Паскуале, Петерссон и Ландер, что помогло разнести клуб из Подольска со счётом 5:0. У «Спартака» вновь возникли кадровые проблемы (две травмы, проблемы со спиной у Лехтери), защита по-прежнему разочаровывает. Шансы ярославцев никак не ниже, да и в пяти из шести последних очных встреч они набирали очки.

Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.06.