Букмекеры будут отчислять на развитие спорта в разы больше? Путин уже поддержал идею

Вчера состоялось заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. На нем выступили руководитель рабочей группы по подготовке заседания Олег Кожемяко и министр финансов России Антон Силуанов. Они предложили увеличить размер букмекерских целевых отчислений на развитие спорта минимум в 2 раза. Владимир Путин предложение поддержал. Разбираемся, зачем это нужно делать и как это скажется на букмекерских компаниях.

Сколько букмекеры отчисляют на спорт сейчас

Сейчас закон обязывает российских легальных букмекеров отчислять 5% 5% от своих доходов федерациям, на виды спорта которых были сделаны ставки. Выплаты происходят раз в квартал, минимальная сумма отчислений – 15 млн рублей. Федерации отправляют 80% полученных средств на профессиональный спорт, остальные 20% — на развитие детско-юношеского спорта. В 2019 году в общей сложности букмекеры перевели на развитие спорта 1.13 млрд рублей. Более того, начиная с 4 квартала 2020 года размер выплат неизбежно возрастет в несколько раз. Все потому, что 29 сентября вступил в силу закон, обязывающий букмекеров перечислять целевые отчисления не только со ставок на российский спорт, но и на иностранные соревнования.

Остаётся только спорт. Новый закон усложнил работу букмекерам Ставок на «Евровидение», «Оскар» и продажу «Спартака» больше не будет.

Что хотят изменить власти

Тему отчислений на спорт на заседании поднял Олег Кожемяко.

«Нужно направлять на спорт отчисления. Во-первых, от лотерейной деятельности. Её оборот за 2019 год — 57 млрд рублей. В бюджет она принесла 2,63 млрд рублей. Во-вторых, от букмекерской деятельности. Тут тоже суммы впечатляют — в 2019 году выручка составила 209,6 млрд рублей, целевые отчисления спортивным федерациям — 1 млрд 130 млн, налога в бюджет — 774 млн», — отметил Кожемяко.

Позднее его слова перевел в предложение министр финансов РФ Антон Силуанов. Из его заявления следует, что сумму целевых отчислений следует увеличить как минимум в 2 раза. То есть до 10%.

«В докладе губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко говорилось о том, что букмекеры делают целевые отчисления на поддержку спортивных организаций. И, действительно, целевые отчисления – 1,13 млрд, а налоги уплаченные – 770 млн.



Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, в пару раз точно, увеличить эти целевые отчисления. Были бы дополнительные ресурсы, с одной стороны, а с другой стороны – нужно более четко обеспечить контроль за распределением этих денег. Если будут такие поручения мы эти вопросы отработаем», — подчеркнул Силуанов.

Идея нашла поддержку президента России. Владимир Путин попросил Силуанова оформить предложение «соответствующим образом». Скорее всего, это значит, что в скором времени в Государственную Думу поступит законопроект. Ну а дальше все будет зависеть от парламентариев. Правда, поддержка президента уже на начальном этапе, скорее всего, означает, что проблем с прохождением закона не будет.

Что это значит для букмекеров

Конечно, это серьезно. Ни для кого не секрет, что коронавирус ударил по отрасли, по итогам 2020 года мы наверняка увидим падение российского букмекерского рынка. Оценки уровня этого падения разные – кто-то прогнозирует 10%, а кто-то – и все 30%.

С другой стороны, в последние месяцы мы услышали о ряде громких спонсорских сделок российских букмекеров. А телеканал «Матч ТВ» провел 2 аукциона по размещению рекламы на следующий спортивный сезон. В итоге букмекеры выкупили лоты на общую сумму примерно в 4 млрд рублей.

Многое будет зависеть от итогового уровня повышения целевых отчислений. Если они в итоге составят 10% вместо 5, это одно дело. Если же выше – это может привести к тому, что кто-то это повышение и не переживет. Для крупных букмекеров, конечно, эта нагрузка будет посильной, хотя и заметной.

Нам остается ждать законопроекта от министерства финансов. Оценить последствия для отрасли можно будет после того, как предложения будут конкретно оформлены.