«Главное – здоровье людей». Председатель совета директоров «Фонбет» – о влиянии пандемии

Пандемия коронавируса оказала сильное влияние на букмекеров. Временное закрытие пунктов приёма ставок могло привести к переходу игроков в онлайн, но этого не случилось. Об условиях возобновления работы ППС и причинах приверженности клиентов офлайну рассказал председатель совета директоров БК «Фонбет» Максим Кирюхин.

Не имели права рисковать здоровьем людей

– Важно понимать, что большая часть клиентов «Фонбет» ставит онлайн. На ППС приходится около 30% всего объёма ставок, а остальные 70% принадлежат онлайну.



– Пандемия ударила с двух сторон по нашему бизнесу: нам пришлось временно закрыть свои клубы (а их в России более 1000), но и в онлайне ставить было практически не на что, ведь все топовые турниры встали на паузу.



Во время карантина букмекеров не сразу попросили закрыть ППС. В первую очередь речь шла магазинах, торговых центрах и ресторанах. Но мы в «Фонбет» не стали дожидаться ухудшения ситуации и по собственной инициативе приостановили работу клубов. Число заболевших ежедневно росло, мы не имели права рисковать здоровьем людей. При этом все клиенты, обратившиеся с просьбой о выводе денег, получили свои средства.



Сейчас мы возобновляем работу наших ППС, заботясь о здоровье, как клиентов, так и сотрудников. Все наши кассиры регулярно проходят тестирование на коронавирус. Войти в клуб «Фонбет» можно только со средствами индивидуальной защиты. Если кто-то забыл маску и перчатки, выдаём при входе. Внутри клиенты рассаживаются с учётом социальной дистанции, но очередей или ожидания из-за этого нет, так как у нас вместительные ППС.

Игроки вернулись в ППС

– В некоторых отраслях часть клиентов попробовала услуги в онлайне и полюбила такой вариант. Доставка еды из магазинов и выбор одежды через интернет – теперь для многих это основной способ покупок. В букмекерском бизнесе клиенты также могли перейти в онлайн, но из-за приостановки спортивных событий этого не произошло. Для игроков данный период можно назвать временной паузой. Потом они снова вернулись в ППС.



– Часть наших клиентов делала ставки только оффлайн. 40% из них за время карантина показали нулевую активность, но затем вернулись к игре в ППС. 35% игроков теперь совмещают онлайн и ставки в клубах.



Лишь небольшая доля клиентов полностью сменила букмекерские клубы на ставки в онлайне. Не сомневаюсь, что в других сферах процент перехода в интернет оказался значительно больше. Поэтому у нас серьёзных изменений не произошло.



Частично это связано с российским законодательством. Дело в том, что у клиентов должны быть разные счета для игры онлайн и в ППС. В теории единый аккаунт повысил бы долю тех, кто предпочитает оба варианта.

Вип-клиентам особый сервис

– В отдельных сферах жизни пандемия ознаменовала смену эпох. Какие-то бизнесы трансформировались навсегда, но мы в «Фонбет» поддерживаем традиции. Мы предоставляем отличный сервис, как в онлайне, так и в своих клубах.



– В ППС всегда царит особая атмосфера, поэтому игроки вернулись в оффлайн после вынужденной паузы. Клиенты получают удовольствие от игры в букмекерских клубах. Это отдельный вид досуга, эмоциональная разрядка.



В клубах у нас есть особая категория игроков – VIP-клиенты. Для них мы предоставляем приятные бонусы: залы категории VIP, массажные кресла, возможность пригласить друзей для просмотра матча, а также бесплатные еду и напитки.