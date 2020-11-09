Прогнозы букмекеров на РПЛ: ЦСКА всё ближе к «Зениту», «Динамо» рвется наверх

ЦСКА играет лучше всех после еврокубков. А «Спартак» забуксовал даже без них.

14-й тур РПЛ завершён. ЦСКА вновь выиграл и по-прежнему лидирует. В битве проблемных клубов «Зенит» победил «Краснодар», а вот «Спартак» теряет очки второй раз. На этом фоне впечатляет всплеск «Динамо» после смены тренера: 5:1 против «Локомотива» на одно везение не спишешь. Изучаем, что поменялось в коэффициентах букмекеров за прошедшую неделю.

Теперь ЦСКА – главный конкурент «Зенита»

Букмекеры пока что все равно на стороне «Зенита». Команда, несмотря на весь негатив вокруг нее, обыграла «Краснодара» и отстает от ЦСКА всего лишь на одно очко. Можно говорить, что «Краснодар» сейчас совсем не тот, но 3 очка есть 3 очка. Коэффициент на победу «Зенита» в РПЛ за неделю не изменился – 2.00.

А вот шансы ЦСКА букмекеры повысили. Очередная победа, над крепким «Ростовом», и теперь шансы «армейцев» эксперты оценивают уже коэффициентом 3.20, а не 4.00, как на прошлой неделе. Удивительно – в еврокубках выступления ЦСКА серые и безликие, но на внутренней арене все хорошо. Видимо, у нас действительно все не так здорово с футболом.

«Спартак» не смог выиграть второй матч подряд, но по-прежнему в гонке: всего 3 очка отставания от ЦСКА и 2 – от «Зенита». Коэффициент на победу красно-белых не поменялся – 4.00. Всё-таки подбор игроков у Доменико Тедеско вполне подходит для РПЛ. А ещё у «Спартака» есть преимущество перед конкурентами – у него нет еврокубков.

Нет их и у «Динамо», и команда Сандро Шварца набрала по-настоящему крейсерскую скорость. Разгром «Локомотива» 5:1 – это уже не шутки, и вот уже до лидера всего 5 очков. Встряска пошла бело-голубым на пользу. А букмекеры серьёзно повысили их шансы – поставить на победу «Динамо» можно за 30.00.

А вот про «Локомотив» и «Краснодар» грустно что-то говорить. Очередные поражения, прозябание в середине таблицы, отрыв от первого места в 10 и 13 очков. Команды явно захлебнулись, играя на два фронта. Поэтому и поставить на чудесное преображение любого из этих коллективов можно за 100.00. Объективно.

Что до ставок на призовую тройку, то здесь букмекеры, кажется, очертили круг претендентов – ЦСКА, «Зенит», «Спартак». В каком порядке – увидим. Но коэффициенты на попадание этих клубов в медали говорят сами за себя – 1.09, 1.03, 1.15. «Динамо» рвётся к лидерам, но их пока оценивают осторожно – коэффициентом 5.50.

Черевченко тащит «Химки» из болота. Букмекеры верят в него

Главное событие недели – победа «Химок» над «Рубином» (2:0). Команда Игоря Черевченко уже вне зоны вылета и с солидным отрывом в 5 очков от зоны вылета. Точечное усиление, встряска от смены тренера – не так уж все и плохо. И коэффициент на прямой вылет химчан уже высокий – 4.00.

А вот «Ротор» и «Уфа» завязли на дне основательно – и перемен к лучшему пока не наблюдается. На то, что любой из этих клубов отправится в ФНЛ, можно поставить за 1.60. Стоит последить и за «Тамбовом». Да, у него на 5 очков больше, да, 13-я строчка, но денег в клубе нет, а значит, возможно, что кому-то из пары Волгоград-Уфа может повезти. Коэффициент на то, что «Тамбов» станет одним из двух главных неудачников – 3.20.

Дзюба вляпался в историю, но вырвался вперёд в списке бомбардиров

Артём Дзюба, конечно, совершил ошибку, но в «Зените», кажется, не собираются никак его наказывать. А так форвард забил «Краснодару» и догнал лидера в споре бомбардиров – Кристиана Нобоа. Букмекеры отреагировали – поставить на победу Дзюбы можно за 3.00. А вот Сердар Азмун пока не восстановился после ангины, у него 6 голов и коэффициент 4.00 на его победу.



Дальше, как и неделей раньше, плотная группа преследователей из «Спартака». Понсе, Ларссон, Соболев – на любого из них коэффициент 7.00. Отметим нападающего сборной России, который подтянулся к одноклубникам, забив два гола «Уралу». У Соболева теперь 5, у его партнёров – по 6 голов.

Забил и Маркус Берг, швед реализовал пенальти. Теперь у него тоже 6 голов, как и у Николы Влашича из ЦСКА. Букмекеры предлагают на этих игроков коэффициент 10.00. За 15.00 предлагают поставить на одного из двух лидеров гонки – Нобоа, а также на зенитовца Александра Ерохина и Джордже Деспотовича из «Рубина». Эти двое забили по 6 мячей. А вот в Константина Кучаева из ЦСКА (6 голов) и Эрика Бикфалви из «Урала» (5 мячей) букмекеры не верят. На то, что лучшим снайпером станет кто-то из них, можно поставить с коэффициентом 50.00.

Теперь нас ждёт пауза на матчи сборных, две недели клубы могут перевести дух. После этого в 15-м туре будем следить за дерби «Спартак» — «Динамо». «Зенит» отправится в гости к «Ахмату», а ЦСКА дома примет «Сочи». После этих встреч увидим новый букмекерский расклад. Удачных ставок!