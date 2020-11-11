Нидерланды – Испания, Бельгия — Швейцария и другие матчи. На что ставить 11 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 11 ноября.

На что ставить в футболе 11 ноября

Среду посвятим товарищеским или, как говорит Станислав Черчесов, контрольным матчам. Их сегодня множество. Выделим матчи Нидерланды – Испания и Бельгия – Швейцария, а также встречу соседей — Польши и Украины. Сборная России же свой контрольный поединок проведёт завтра. Кроме того, сегодня очередной тур в ФНЛ.

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 11 ноября

В КХЛ сегодня всего один матч. В 15:30 в Новосибирске начнут играть «Сибирь» и минское «Динамо».

На что ещё ставить 11 ноября

На теннисном турнире в Софии Аслан Карацев сыграет с австралийцем Алексом Де Минором. В Линце (Австрия) российское противостояние Грачева – Александрова, а также матч Вероники Кудерметовой против Барбары Хаас.

В баскетбольной Евролиге должен сыграть «Зенит» против «Милана», но пока неизвестно, состоится ли матч. В итальянском клубе вспышка коронавируса. В Еврокубке «Локомотив-Кубань» примет «Виртус» из Болоньи, а в Лиге чемпионов должен сыграть после двухнедельной паузы «Нижний Новгород». На выезде против «Сарагосы».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!