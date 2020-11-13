Швеция — Хорватия. Прогноз: последний шанс Берга с Ларссоном догнать Модрича и Влашича

14 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швеция — Хорватия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу Швеции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех Хорватии оценён букмекерами в 2.63. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Швеция — Хорватия 14 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Швеция — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Швеция — Хорватия (14.11.2020)
Ноябрьская международная пауза успешно стартовала, сборные провели товарищеские игры и разогрелись. А это значит, что пора возвращаться к Лиге наций УЕФА. В новом европейском турнире осталось провести два тура, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.
В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу пятого тура откроют 14 ноября девять поединков, а завершат 15 ноября сразу 18. Среди прочих в субботу сборная Швеции на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме примет сборную Хорватии, начало — в 22:45 мск.
Шведы напрямую попали в финальный этап Евро-2020, но в Лиге наций дела у них идут, мягко говоря, плохо. Ни одного очка после четырёх туров и закономерное последнее место. Отставание от хорватов, занимающих третью позицию, составляет ровно три пункта, шансов сохранить прописку в лиге А остаётся крайне мало.
При этом подопечные Янне Андерссона имеют серьёзные проблемы не только с результативностью, но и с обороной. У них всего один забитый мяч за четыре тура при восьми пропущенных. Держать темп более именитых соперников по группе не получается.
У сборной Хорватии тоже проблем хватает. Дистанция до сборных Франции и Португалии уже семь баллов, разумеется, ни о какой борьбе за плей-офф речи не идёт. Необходимо набирать очки, чтобы хотя бы остаться в элитном дивизионе турнира, а выглядит команда в последнее время очень нестабильно.
За восемь последних игр хорваты забили целых 15 мячей, с результативностью полный порядок. Однако в то же время они пропустили целых 17 мячей, пропуская при этом в каждом случае. Сыграть на ноль не получается уже более года.
Шансы сохранить прописку в Лиге А у «шашечных», конечно, вполне ощутимые, благодаря домашней победе над Швецией в третьем туре (2:1). Но в предстоящей ответной игре шведы наверняка из кожи вон вылезут ради очков, тем более на своём поле. На наш взгляд, стоит снова ждать голов в обе стороны.
Сборная Хорватии выглядит опаснее, всё же тут и Модрич готов сыграть, и Влашич с Пашаличем в порядке. Однако основной голкипер команды Ливакович залечивает травму, а центральный защитник Домагой Вида сдал положительный тест на коронавирус. Это, конечно, серьёзный удар по обороне. Так что проверим ставку «обе забьют» за коэффициент 1.90. Отсиживаться у ворот шведам просто нет смысла, иначе они отправятся дивизионом ниже.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Швеция — Хорватия 14 ноября 2020 года
Положение обеих команд вынуждает их в последних турах набирать очки, чтобы не спуститься в лигу B. Сборная Хорватии выглядит опаснее, но на своём поле шведы точно из кожи вон вылезут ради победы. Ждём мячей в обе стороны, благо что коэффициент хороший.
Ставка: обе забьют за 1.90.
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