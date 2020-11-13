Швейцария — Испания. Прогноз: Мората, Асенсио и Коке не справятся с Джакой в Базеле

14 ноября состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех Швейцарии оценён букмекерами в 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Швейцария — Испания 14 ноября 2020

Букмекеры не уверены, что матч четвёртой группы лиги А Швейцария — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания (14.11.2020)

Ноябрьская международная пауза успешно стартовала, сборные провели товарищеские игры и разогрелись. А это значит, что пора возвращаться к Лиге наций УЕФА. В новом европейском турнире осталось провести два тура, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу пятого тура откроют 14 ноября девять поединков, а завершат 15 ноября сразу 18. Среди прочих в субботу сборная Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле примет сборную Испании, начало — в 22:45 мск.



Швейцарцы решили прогреваться товарищеским матчем в гостях со сборной Бельгии, получилось достаточно неплохо. Да, гости проиграли со счётом 1:2, но стоит отметить, что они сумели открыть счёт на 12-й минуте. При этом даже нанесли больше ударов по воротам и в створ, почти в два раза. Не уступили и во владении мячом.



Игру подопечные Владимира Петковича регулярно показывают качественную, однако с результатами пока скромно. За четыре тура в Лиге наций они добыли всего два очка. За два тура до конца отставание от сборной Украины, которая идёт на третьем месте, составляет четыре пункта. То есть поражение от Испании лишит швейцарцев прописки в лиге А.

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Между тем испанцы возглавляют четвёртую группу, набрав семь баллов в четырёх играх. Сборные Германии и Украины дышат в спину, а потому расслабляться нельзя. Ключевым станет поединок последнего тура с немцами, но побеждать нужно и швейцарцев.



11 ноября «красная фурия» в подготовительном матче на выезде играла со сборной Нидерландов (1:1). Луис Энрике выставил экспериментальный стартовый состав, а лидеры выходили на замену, однако забить снова получилось всего один гол.



После квалификационного раунда Евро-2020 былая результативность испанцев пропала. В шести последних матчах они смогли забить только семь голов, четыре из которых во втором туре Лиги наций в ворота украинцев. Швейцарцы прекрасно умеют обороняться, а в условиях бедственного положения в таблице вовсе постараются не пропустить.

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Так что можно подумать над ИТМ 1.5 мяча сборной Испании за коэффициент 1.84. Дело ещё и в том, что испанская команда последний раз на выезде забивала больше одного гола в сентябре прошлого года. Тогда она в меньшинстве обыграла сборную Румынии со счётом 2:1. Швейцария всё же посильнее будет.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания 14 ноября 2020 года

Испания заслуженно лидирует в своей группе, но с результативностью в текущем розыгрыше Лиги наций у неё туговато. Швейцарцы умеют обороняться против сильных команд, а в условиях бедственного положения в таблице вовсе постараются не пропустить. Больше гола от испанцев не ждём.



Ставка: индивидуальный тотал Испании меньше 1.5 мяча за 1.84.