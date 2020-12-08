«Манчестер Сити» — «Марсель». Прогноз: Гвардиола даст Виллашу-Боашу шанс на Лигу Европы

Впереди у «горожан» дерби с «МЮ» в АПЛ, а с «Фулхэмом» они отыграли без замен.

9 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Марсель», группа C. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех французского клуба оценён в 9.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Марсель» 9 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы C Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Марсель» (09.12.2020)

Зима на дворе, а групповая стадия еврокубков вышла на финишную прямую. В Лиге чемпионов отыграли пять туров и добрались до последнего, исправлять ошибки теперь некогда. Вскоре главный клубный турнир возьмёт паузу, можно будет сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги чемпионов завершится 9 декабря сразу восьмью поединками. Внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям представителей России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих в среду английский «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в Манчестере сразится с французским «Марселем», начало — в 23:00 мск.



«Горожане» обеспечили себе первое место в группе C, за пять туров набрав 13 из 15 возможных очков. Ближайший преследователь «Порту» отстаёт на три пункта, но даже при равенстве очков останется ниже в таблице из-за неудачных результатов в личных встречах. А остальные остались далеко позади.



Теперь Пеп Гвардиола может со спокойной душой возвращаться к английской Премьер-лиге, потому что дел тут накопилось достаточно. После 11-го тура его команда располагает 18 очками и идёт на седьмой строчке. Отставание от лидеров первенства «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» составляет шесть пунктов. Многовато даже с учётом того, что у испанского специалиста есть игра с «Астон Виллой» в запасе.

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Любопытно, что после заключительной игры группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» ожидает выезд на «Олд Траффорд» к соседу «Манчестер Юнайтед». Во-первых, «красные дьяволы» сейчас идут в таблице АПЛ строчкой выше, а потому можно одним выстрелом убить двух зайцев: убрать конкурента и приблизиться к лидерам. Во-вторых, в прошлом розыгрыше первенства Гвардиола дважды уступил Сульшеру в дерби, отомстить теперь — дело чести.



В прошлом поединке с «Фулхэмом» (2:0) «горожане» вышли практически сильнейшим составом и отбегали без замен все 90 минут. Скорее всего, Гвардиола проведёт ротацию в игре с «Марселем», чтобы дать лидерам отдохнуть и подготовиться к дерби. Как минимум несколько лидеров начнут на скамейке. Французскому клубу это только на руку.



Экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, судя по всему, так сильно испугался кричащих заголовков о себе в СМИ, что вывел нынешнюю команду в четвёрку лидеров чемпионата Франции. Более того, марсельцы отстают от лидирующего «ПСЖ» всего на четыре пункта и имеют целых две игры в запасе.

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Нельзя не отметить и домашнюю победу над греческим «Олимпиакосом» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, благодаря которой у провансальцев появились шансы зацепиться за Лигу Европы. Правда, для этого необходимо в Манчестере набрать больше очков, чем греки наберут в параллельном поединке с «Порту». Равенство баллов не подойдёт, поскольку у пирейцев преимущество по личным встречам.



Вообще, «Манчестер Сити» даже в отсутствии некоторых лидеров остаётся крепким орешком, в последних девяти матчах он пропустил только три раза и одержал шесть побед. Однако и «Марсель» набрал неплохой ход, одержав четыре победы в пяти предыдущих поединках и забив восемь голов за это время.



Конечно, англичане выглядят предпочтительнее, особенно на своём поле. Но, на наш взгляд, французы вполне могут наиграть на гол, ведь им, в отличие от хозяев, есть за что сражаться. Так что мы бы проверили гол гостей за вполне приемлемый коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Марсель» 9 декабря 2020 года

«Манчестер Сити» уже обеспечил себе первое место в группе C, пора возвращаться к АПЛ, где ждёт дерби с «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, Гвардиола проведёт ротацию состава, что только на руку «Марселю». Французы оклемались после провального старта и набрали неплохую форму. Голы появились, результат тоже, забить они вполне могут.



Ставка: «Марсель» забьёт за 1.76.