«Лестер» — «Брайтон». Прогноз: Уэлбек отобрал очки у Клоппа. Варди и Роджерс в зоне риска

«Брайтон» в нынешнем сезоне АПЛ играет на выезде не хуже «Арсенала» (хотя это нетрудно) и «Ливерпуля».

13 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех гостей оценён в 3.92. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч 12-го тура АПЛ «Лестер» — «Брайтон» 13 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Брайтон» (13.12.2020)

Групповая стадия еврокубков благополучно отгремела, не обошлось без сюрпризов. Теперь Лига чемпионов и Лига Европы вернутся только в конце зимы, можно сконцентрировать внимание на внутренних первенствах. В английской Премьер-лиге к середине декабря добрались до 12-го тура.

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Программа 12-го тура чемпионата Англии завершится 13 декабря сразу пятью поединками. Среди прочих в воскресенье сразятся «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Их встреча начнётся в 22:15 мск и пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.



Команда Брендана Роджерса, несмотря на некоторые проблемы с оборонительной линией, умудряется везде успевать. На неделе в заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимала греческий АЕК и одержала довольно уверенную победу со счётом 2:0. Гости, которых тренирует Массимо Каррера, нанесли всего три удара за 90 минут. Хотя англичане действовали экспериментальным составом.



По итогам шести туров «лисы» заняли первое место в группе G, пробившись в 1/16 финала турнира. Единственная команда, составившая реальную конкуренцию в группе, — «Брага». Португальцы набрали столько же баллов, но из-за личных встреч оказались ниже.

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Порядок у «Лестера» и в родной АПЛ. За 11 сыгранных туров набрали 21 балл, что на данный момент соответствует четвёртой строчке в таблице. Хотя конкурентов хватает: дистанция до лидеров «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» составляет три пункта, но «Манчестер Сити», идущий восьмым, отстаёт на столько же и имеет ещё игру в запасе.



«Брайтон», разумеется, не принимает участия в еврокубках, а в чемпионате Англии идёт лишь на 16-й строчке, набрав 10 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, а вот до топ-10 команде не хватает целых 17. Однако похвалить подопечных Грэма Поттера тоже есть за что.



В семи последних турах «чайки» потерпели только два поражения. Одно пришлось на выезд к лидеру «Тоттенхэму» (1:2), а второе случилось в прошлом туре. Они принимали «Саутгемптон» и тоже уступили со счётом 1:2, хотя смотрелись не хуже. В остальных пяти случаях получалось набирать очки и даже забивать голы.

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Понятно, что «Лестер» — фаворит, но потрепать нервы гости вполне могут. Дело в том, что в нынешнем сезоне АПЛ подопечные Брендана Роджерса очень нестабильно играют на своём поле. За пять домашних игр потерпели три поражения, последнее из которых от аутсайдера. И пропустили восемь раз.



«Брайтон» же сейчас в гостях играет даже лучше, чем «Арсенал» и «Ливерпуль». В пяти выездах две победы и одна ничья при девяти забитых мячах. Обороне «лис», оставшейся без центрального и крайнего защитников Сёюнджю и Перейры, будет не так уж просто. На наш взгляд, имеет смысл проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.74.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Брайтон» 13 декабря 2020 года

«Лестер» здорово выступает как в Лиге Европы, так и в АПЛ. Даже при кадровых проблемах в обороне. Однако дома в текущем сезоне чемпионата Англии игра даётся тяжело, а вот «Брайтон» как раз хорош на выезде. На наш взгляд, гости смогут доставить проблем «лисам». Благо что у тех не будет двух основных защитников.



Ставка: обе забьют за 1.74.