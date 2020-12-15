«Дженоа» — «Милан». Прогноз: возвращение Златана Ибрагимовича не оставит Шомуродову шансов

16 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 7.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Серии А «Дженоа» — «Милан» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Милан» (16.12.2020)

Футбольный сезон докатился до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В итальянской Серии А добрались до 12-го тура.

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Он продолжится в среду, 16 декабря, сразу семью поединками. Шесть из них стартуют в 22:45 мск. В Генуе «Дженоа» на стадионе «Луиджи Феррарис» сразится с «Миланом». Соперники находится на противоположных полюсах турнирной таблицы и, соответственно, решают абсолютно разные задачи.



«Россонери» в воскресенье едва не прервали беспроигрышную серию в национальном первенстве, которая тянется аж с марта. На своём поле остановились в шаге от поражения с «Пармой». Горели со счётом 0:2 к 58-й минуте, а спасительный мяч оформили уже в компенсированное время (2:2).



Глупые ошибки и долгая раскачка действительно присутствовали. Но преимущество подопечных Стефано Пиоли всё равно оказалось подавляющим. Они исправно создавали моменты, висели на воротах «крестоносцев» и четыре раза попали в каркас. А сами пропустили два гола с четырёх ударов в сторону ворот.

«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз: щедрый Гвардиола пощадит Билича и Ивановича Лишь в одном из последних 12 матчей с участием «горожан» забивалось больше трёх голов.

Обидно, неприятно, но бывает. Ничего страшного не случилось: чистое первое место в турнирной таблице сохранили. 27 очков в 11 турах, ближайший преследователь отстаёт на три балла. Конечно, отсутствие Златана Ибрагимовича сказывается. И тут есть хорошая новость — могучий швед имеет шанс вернуться на поле уже в среду. Восстановление вышло на финишную прямую.



Сразу нужно отметить, что показать свой лучший футбол гостям будет трудно. Во-первых, «Дженоа» — традиционно неудобный соперник. В последние годы если и удавалось одерживать победы, то почти всегда натужные. В 14 предыдущих очных встречах россонери лишь однажды выиграли с разницей более чем в один мяч. 2:0 в январе 2019 года, оба мяча забили в заключительные 20 минут.



Во-вторых, график невероятно плотный. В воскресенье отдали огромное количество сил с «Пармой», а уже в среду предстоит взламывать оборону генуэзцев. Те отдыхали ровно столько же, однако разрушать на фоне усталости всё же легче, чем созидать. Ну и травмы — в лазарете Симон Кьяер, Исмаэль Беннасер, Маттео Габбиа и Алексис Салемакерс.

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Больше трёх голов в этом противостоянии не забивалось на протяжении 10 матчей. И вроде бы напрашивается ТМ 3 гола за 1.84, но мы пойдём в обратном направлении. Дело в том, что «грифоны» сейчас далеки от оптимального состояния. Предпоследнее место в таблице занимают не просто так.



Пропускают в среднем по два мяча за 90 минут, хотя прежде действовали заметно надёжнее. И самое главное — при всех проблемах они редко уходят с поля без гола. В шести из семи предыдущих поединках с участием «Дженоа» доезжала ставка «обе забьют». А вот это уже интереснее.



От этого и оттолкнёмся. Логика следующая: защита у хозяев так себе, а гости забивали как минимум два мяча во всех матчах сезона Серии А. И накануне заметно недобрали, а ведь на дистанции реализация должна вернуться к норме. При этом ИТБ 2 гола «Милана» доступен за отличный коэффициент 1.81. Также стоит рассмотреть Х2 + обе забьют за 2.08. Возвращение Златана должно придать партнёрам импульс, ждём чего-то в духе 1:3 или 1:2.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Милан» 16 декабря 2020 года

«Милан» на днях потерял очки с «Пармой», хотя имел колоссальное преимущество и создал очень много. «Россонери» забивают как минимум два мяча во всех матчах сезона Серии А, а «Дженоа» в среднем пропускает как раз два гола за 90 минут. Плюс удача явно задолжала гостям за предыдущий тур. С точки зрения математики ИТБ 2 гола «Милана» за 1.81 смотрится классно.



Ставка: ИТБ 2 гола «Милана» за 1.81.