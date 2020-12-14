«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз: Лэмпард бросится в погоню за Моуринью и Клоппом в АПЛ

15 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Челси». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён в 5.25. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Букмекерские коэффициенты на матч 13-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» 15 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Челси» (15.12.2020)

На дворе середина декабря. Групповые этапы еврокубков завершены, но покой клубам только снится. Впереди интенсивный отрезок во внутренних первенствах плюс кубковые матчи. В английской Премьер-лиге добрались до 13-го тура, всё самое интересное впереди.

«Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз: ночной кошмар «Шахтёра» подойдёт к зоне Лиги чемпионов В четырёх предыдущих очных встречах «жеребята» набрали 10 очков, но неизменно пропускали.

Программа откроется 15 декабря двумя поединками. В самом раннем из них «Вулверхэмптон» на стадионе «Молине» примет лондонский «Челси», начало – в 21:00 мск. Очные встречи соперников, как правило, получаются интересными, в этот раз скучать тоже не придётся.



В прошлом туре «волки» потерпели второе подряд поражение. И если до этого был выезд к действующему чемпиону «Ливерпулю», то на этот раз они принимали «Астон Виллу» и уступили с минимальным счётом. Основные события пришлись на концовку: тут целая россыпь «горчичников», сразу два удаления и решающий пенальти в ворота Руя Патрисиу.



Третье поражение за шесть последних туров спустило команду Нуну Эшпириту Санту на 13-ю строчку в чемпионате Англии. После 12 туров 17 очков в активе, положение не такое плачевное, но стабильности не хватает. Дистанция до пятёрки лидеров составляет пять пунктов, хотя конкуренция в верхней части турнирной таблицы очень высокая.

«Динамо» Р — «Торпедо». Прогноз: Варнаков, Жафяров и Немировски испортят Скудре вендетту Скудра работал в Нижнем Новгороде пять лет, после ухода из «Торпедо» дела у него не ладятся.

«Челси», собственно, после поражения в прошлом туре от «Эвертона» располагается как раз на пятой строчке. В активе по-прежнему 22 балла, до лидирующих «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» теперь не хватает трёх очков. Впрочем, хорошие новости тоже есть – у конкурентов впереди очная встреча, как минимум один из клубов допустит осечку.



Поражение от «ирисок» стало для подопечных Фрэнка Лэмпарда вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии и прервало беспроигрышную серию. До этого неприятности лондонцам смогла доставить только команда Юргена Клоппа. Справедливости ради, столичный клуб выглядел не так плохо, а пропустил лишь с пенальти.



На наш взгляд, букмекеры справедливо считают «Челси» фаворитом предстоящего поединка. Всё же синие в последнее время довольно редко пропускают и достаточно забивают. А вот у «Вулверхэмптона» проблемы наблюдаются как с атакой, так и с обороной.

«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз: долгожданный уход Фавра вдохновит Витселя, Санчо и Ройса В шести предыдущих очных встречах дортмундцы забивали как минимум два мяча.

«Волки» за 12 сыгранных матчей смогли отличиться всего 11 раз, по меркам АПЛ показатель скромный. На данный момент меньше забили только четыре команды, две из которых занимают последнее и предпоследнее места в таблице. Основной нападающий Рауль Хименес получил страшную травму, это большой удар по созидательной способности.



Априори крепкая оборона Нуну Эшпириту Санту тоже стала частенько сбоить. Команда португальского специалиста пропускает уже пять туров подряд, а всего на этом отрезке вытащила из сетки восемь мячей. Вариативной атаке лондонцев это только на руку.



Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.19. «Вулверхэмптон» сейчас не впечатляет, особенно в атаке, да и «Челси» несколько сбавил обороты. Но статистика личных встреч на стороне синих, за 12 предыдущих матчей с «волками» они проиграли только два раза, а выиграли – девять.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Челси» 15 декабря 2020 года

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне не впечатляет: некогда крепкая оборона сбоит, а в атаке без Хименеса пустовато. «Челси» сейчас несколько сбавил обороты, но по-прежнему остаётся фаворитом. Пропускают лондонцы не так часто, а забивают почти всегда. Большого количества голов не ждём, но шансы на очки у гостей, на наш взгляд, заметно выше.



Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.19.