«Зенит» — «Спартак». Прогноз букмекеров на матч: Семак не пустит Тедеско в лидеры РПЛ

16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (16.12.2020)

Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля, но сперва — ещё восемь матчей, среди которых есть и настоящий бриллиант.

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В среду, 16 декабря, «Зенит» и «Спартак» разыграют лидерство в очной встрече. Начало — в 20:00 мск. Пока сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. У «Спартака» 35 баллов, у ЦСКА — 34, у «Ростова» — 32. Соответственно хозяева станут зимним чемпионом, если не проиграют.



Букмекеры практически не сомневаются в победе подопечных Сергея Семака, отдавая им внушительное преимущество. Успех действующего чемпиона страны доступен за 1.69. То есть со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1690 рублей. Если «Спартак» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.40.



Победа красно-белых идёт за 5.30, ничья — за 4.50. Спорить с линией трудно. Во-первых, гости сейчас не блещут. Всего две победы в шести последних турах, обе — в родных стенах над командами из зоны вылета. При этом «Ротор» смотрелся не хуже (2:0), а «Тамбов» без целого ряда исполнителей основы посыпался только в концовке (5:1).

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Во-вторых, статистика противостояния против. Предыдущий успех датирован 2017 годом, тогда на «Открытие Арене» забили три мяча (3:1). Было это ещё при Массимо Каррере, а голами отметились Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич, которых давно нет в команде. Две результативные передачи отдал Зе Луиш, одну — Дмитрий Комбаров.



А в Санкт-Петербурге «Спартак» не выигрывал аж с 2012 года (3:2), тогда главным тренером был Валерий Карпин, а соперника возглавлял Лучано Спаллетти. Раньше дерби двух столиц часто получалось результативным, но в последнее время тренд изменился. Вот уже пять игр подряд в рамках РПЛ выдались низовыми.



Тем не менее эксперты ждут голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Ставки на «обе забьют» принимаются с коэффициентом 1.72, хотя этот вариант доезжал лишь в одной из пяти предыдущих очных встреч чемпионата России. Пожалуй, стоит присмотреться к «обе забьют — нет» за 2.14. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.90-1.95.

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Поставить на пенальти предлагают за 2.45, а на удаление — за 3.20. Линия привычная, примерно такие же котировки наблюдаются в подавляющем большинстве матчей чемпионата России. Красной карточки за последние пару лет удостаивался только Магомед Оздоев, было это в начале декабря 2019 года. «Зенит» тогда играл в меньшинстве почти тайм, но победу удержал (1:0).



Разумеется, быстрого гола букмекеры не ждут, всё же цена ошибки высока и дебют наверняка получится аккуратным. Если счёт откроется до истечения 15-й минуты, сыграет коэффициент 2.83. В четырёх предыдущих случаях нули на табло сохранялись как минимум до середины первого тайма.