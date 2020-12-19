«Аталанта» — «Рома». Прогноз: Джеко и Мхитарян проверят готовность Миранчука к топ-матчам

20 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу клуба из Бергамо в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех римлян оценён букмекерами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч 13-го тура Серии А «Аталанта» — «Рома» 20 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Аталанта» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома» (20.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Российская Премьер-Лига ушла в зимнюю спячку, но скучать не придётся. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь в итальянской Серии А 12-й тур, как пора завершать 13-й.

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Программа 13-го тура чемпионата Италии завершится 20 декабря сразу семью поединками. Среди прочих в воскресенье «Аталанта» сразится с «Ромой». Встреча начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Вывеска классная.



Бергамаски в последних двух турах добыли четыре из шести возможных очков. Сперва получилось по делу разгромить дома «Фиорентину» (3:0), а затем увезти очки из Турина, сыграв вничью с «Ювентусом» (1:1). Гости смотрелись не хуже команды Андреа Пирло, но одним из героев стал голкипер Пьерлуиджи Голлини, отразивший пенальти в исполнении самого Криштану Роналду.



«Богиня» потихоньку приближается к пятёрке лидеров. После 12-го тура в активе 18 очков и восьмое место в турнирной таблице. Дистанция до идущего на первом месте «Милана» велика — сразу десять пунктов. Зато есть ещё игра в запасе, так что борьба впереди.

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Впрочем, завершение группового этапа еврокубков пошло на пользу не только команде Джан Пьеро Гасперини. «Рома» в последних двух турах вовсе добыла все шесть возможных очков. В 11-м туре разгромила в гостях «Болонью» (5:1), а в 12-м разобралась с одним из аутсайдеров Серии А «Торино» (3:1).



Теперь римляне замыкают топ-4 чемпионата Италии, набрав 24 балла. Конкуренция в верхней части турнирной таблицы высокая: до лидеров «Милана» и «Интера» не хватает четырёх и трёх пунктов соответственно, а отрыв от «Наполи» и «Сассуоло» минимален. У любой осечки тоже могут быть неприятные последствия.



Хотя в нынешнем сезоне подопечные Паулу Фонсеки выглядят вполне бодро, особенно в атаке. Один Генрих Мхитарян чего стоит! За 12 туров успели наколотить 27 мячей — солидно даже для результативного чемпионата Италии. Больше смог забить всего один клуб — миланский «Интер». У него 30 голов.

«МЮ» — «Лидс». Прогноз: дивное противостояние роз от Сульшера и Бьельсы для фанатов АПЛ Обе команды в последнее время много забивают и исправно пропускают. Похоже, будет весело.

Однако оборона «волков» часто ошибается, за то же количество игр в текущем сезоне Серии А пропустили 17 раз. Многовато для претендента на место в зоне Лиги чемпионов. А вот резвой атаке «Аталанты» это только на руку.



Дело в том, что бергамаски забивали в девяти из 11 сыгранных матчей во внутреннем первенстве, а всего отличились 22 раза. К тому же статистика личных встреч тоже играет против римлян. В пяти последних встречах с «богиней» они пропустили аж 12 голов, хотя и сами забили восемь.



При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.99. «Аталанта» в последние годы много забивает в ворота «Ромы», да ещё и не проигрывает. В 11 последних очных противостояниях «волки» выиграли только однажды.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома» 20 декабря 2020 года

Соперникам завершение группового этапа еврокубков пошло на пользу. Команды достаточно часто забивают, но оборона нередко сбоит. При этом статистика личных встреч за пять последних лет полностью на стороне бергамасков, в 11 последних очных противостояниях проиграли только однажды и забили 21 раз.



Ставка: «Аталанта» не проиграет + обе забьют за 1.99.