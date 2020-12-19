«Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз: потеря первого места в АПЛ приведёт Моуринью в ярость

У «Лестера» три поражения в пяти последних турах и кадровые проблемы в обороне.

20 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лестер Сити». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Ман Сити» оценён букмекерами коэффициентом 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер» 20 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лестер» (20.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 14-го тура.

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Он продолжится в воскресенье, 20 декабря, сразу четырьмя встречами. В 17:15 мск в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур» начнёт выяснять отношения с «Лестер Сити». Вывеска классная, ведь нас ожидает битва прямых конкурентов. Соперники на данный момент входят в зону Лиги чемпионов.



«Тоттенхэм» совсем недавно был лидером, однако в четырёх последних турах одержал всего одну победу. В среду проиграл на «Энфилде» со счётом 1:2 и сполз на чистое второе место. Отставание от «Ливерпуля» составляет три очка. Игра выдалась яркой и близкой. Красные смотрелись активнее, но всё могло повернуться в любую сторону.



Второй тайм «шпоры» провели здорово, один Бергвейн упустил два замечательных момента. А на 90-й минуте пропустили с углового. Времени не спасение не осталось, поскольку арбитр добавил всего три минуты. Хотя остановок произошло достаточно. Календарь неприятный — впереди «Лестер», потом колючий «Вулверхэмптон».

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«Лисы» движутся по похожей траектории. Тоже хорошо начали, тоже уверенно пробились в плей-офф Лиги Европы. И тоже просели в последние недели. В пяти турах состоялись три поражения. Без шансов уступили «Ливерпулю» (0:3), умудрились по делу спасовать перед «Фулхэмом» (1:2), а в минувшем туре дома схватили 0:2 от «Эвертона».



Собственно, именно стабильности и не хватает подопечным Брендана Роджерса. Если «Тоттенхэм» проиграл по делу только в первом туре, а дальше практически при всех потерях очков имел реальные шансы добиться большего, то «Лестер Сити» время от времени проваливает игры целиком.



С «Эвертоном», например, тоже ничего не вышло. Мячом владели исправно, вот только остроту создавали с колоссальным скрипом. Кроме дальних ударов и нескольких стандартов вспомнить толком нечего. «Ириски» оказались гораздо конкретнее перед чужой штрафной площадью.

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У гостей хватает кадровых потерь, особенно в обороне. Травмированы Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань и Дэниел Амарти. У «шпор» ситуация приятнее — по-прежнему нет Эрика Ламелы, но его назвать железным игроком основы было сложно. И под вопросом участие Гарета Бэйла. Все остальные здоровы.



Надо сказать, что ТТХ традиционно удачно играет с «Лестером». Больше того — в четырёх из пяти предыдущих очных встреч лондонцы забивали как минимум дважды. Проблемы «лис» в обороне вопросов не вызывают, а Сон и Кейн по-прежнему в полном порядке. Вопрос в другом.



Роджерс часто отдаёт инициативу с топ-клубами, особенно в гостях. А позиционные атаки точно не входят в число самых сильных сторон «шпор». Потому высокой результативности не ждём. Мы бы выбирали между ИТМ 1 гола «Лестера» за 1.98 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90. Что-то в духе 2:1 или 1:0 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер» 20 декабря 2020 года

«Лестер» на фоне травм нескольких защитников стал чаще ошибаться. Скорее всего, с учётом всех проблем Роджерс постарается сыграть в Лондоне осторожнее, а позиционные атаки у «Тоттенхэма» не так хороши. Это чревато довольно закрытым футболом, при котором большое количество голов мы вряд ли увидим.



Ставка: ИТМ 1 гола «Лестера» за 1.98.