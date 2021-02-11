«Бавария» хочет стать династией в Лиге чемпионов. Но Гвардиола против!

Всего несколько дней остается до старта весенней части еврокубков. 16 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. За зиму многое поменялось. Кто-то в полном порядке, а кто-то переживает непростой период перестройки. Разбираемся, кого букмекеры видят в фаворитах турнира.

«Бавария» — фаворит. Но у «Ман Сити» свой взгляд на это

Главным фаворитом Лиги чемпионов аналитики букмекерских контор видят действующего победителя турнира – мюнхенскую «Баварию». Поставить на победу команды Ханса-Дитера Флика можно с коэффициентом 3.60. У немецкой машины все по-прежнему хорошо: в Бундеслиге баварцы везут 7 очков ближайшему преследователю. Да, была осечка в Кубке Германии, но это не тот турнир, о котором стоит переживать. С составом порядок, с игрой тоже. Так что нет никаких причин не рассматривать «Баварию» как главного фаворита. В 1/8 финала соперник более чем проходимый – римский «Лацио». Шансы этой команды выиграть Лигу чемпионов эксперты оценили коэффициентом 150.00.

Кто может бросить вызов баварцам? В первую очередь, «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы сделала впечатляющий рывок в АПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя 5 очков, к тому же у «Сити» игра в запасе. К тому же на днях «горожане» разгромили «Ливерпуль», что добавит уверенности. Ну а по составу подопечные Гвардиолы точно не уступают никому. Коэффициент на триумф в Лиге чемпионов – 5.00.

«Бавария» — «УАНЛ Тигрес». Прогноз на матч: самый лёгкий трофей в истории мюнхенцев Ханс-Дитер Флик привёз в Катар всю основу «Баварии», но крушить соперников они не планируют.

В первом раунде плей-офф «Сити» сыграют с «Боруссией» у Менхенгладбаха (120.00). И, кажется, этот соперник не должен стать проблемой для «горожан».

К чему приведут перестройки в топ-клубах?

За двумя лидерами начинается прослойка команд, которые находятся в стадии перестройки. Исключение, пожалуй, мадридский «Атлетико». Но у «матрасников» явно в приоритете должен быть чемпионат Испании, выиграть который более чем реально в нынешнем сезоне.

За 7.00 можно поставить на «Ливерпуль», который хоть и грозен, но переживает перестройку в линии обороны. Слишком много травм свалилось на команду Юргена Клоппа. В 1/8 финала соперник мерсисайдцев – «РБ Лейпциг» (33.00). У команды Юлиана Нагельсманна вряд ли получится выиграть Лигу чемпионов, но выбить одного-двух грандов «быки» явно не прочь.

«Барселона» — «ПСЖ». Одна из самых интригующих пар 1/8 финала. Сине-гранатовых не по-детски лихорадит в этом сезоне. В чемпионате Испании все непросто, проигран Суперкубок, в Кубке Испании 0:2 в первом матче полуфинала от «Севильи». Под Рональдом Куманом явно шатается кресло. Коэффициент на каталонцев 17.00.

Что до парижан, то они уже пережили смену тренера – Томаса Тухеля сменил Маурисио Почеттино. В Лиге 1 все должно быть хорошо, но мы знаем, что шейхи мечтают о победе в Лиге чемпионов. Получится ли у нового тренера добавить нужные штрихи? Первое испытание, возможно, станет здесь ключевым. Парижане считаются фаворитами пары, а коэффициент на их победу в турнире 12.00.

Столько же дают и на победу «Ювентуса». У Андреа Пирло пока не совсем получается. В Серии А команда впервые за долгие годы не лидирует, Криштиану Роналду не молодеет, а новые игроки пока не готовы тащить команду на себе. Из плюсов – «Порту» (120.00) в 1/8 финала и надежда на то, что Роналду споет свою лебединую песню.

Шансы мадридского «Реала» аналитики оценили коэффициентом 15.00. У Зинедина Зидана тоже большие проблемы. По потерянным очкам «Королевский клуб» отстает от «Атлетико» на 11 очков, да и игра команды не вызывает оптимизма. В 1/8 финала «Реал» сыграет с «Аталантой» (45.00) Алексея Миранчука. Не самый лучший жребий. Бергамаски – команда играющая, которая может воспользоваться проблемами испанцев.

За 18.00 можно поставить на «Атлетико». Вот у команды Диего Симеоне все отлично, титул в Испании все ближе. И это может сыграть против команды в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что в Мадриде рассудят, что синица Примеры в руках лучше, чем журавль в небе чемпионской лиги. Да и играть на старте плей-офф предстоит с «Челси» (20.00). «Аристократы» после увольнения Френка Лэмпада и назначения Томаса Тухеля рванули с места в карьер. Когда-то этот эффект иссякнет, но на 1/8 финала Лиги чемпионов его может хватить.

Дортмундская «Боруссия» тренера тоже успела сменить, поставить на «шмелей» можно с коэффициентом 19.00. Соперник немецкого клуба в плей-офф – «Севилья» (40.00), эта пара кажется одной из самых ровных в 1/8 финала.

Еврокубки вернутся совсем скоро! Самое время выбрать свои варианты на 1/8 финала и сделать точные ставки. Удачи!