«Бавария» — «УАНЛ Тигрес». Прогноз на матч: самый лёгкий трофей в истории мюнхенцев

Ханс-Дитер Флик привёз в Катар всю основу «Баварии», но крушить соперников они не планируют.

11 февраля состоится финальный матч Клубного чемпионата мира «Бавария» — «УАНЛ Тигрес». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом немецкую команду: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех мексиканского клуба оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КЧМ-2021«Бавария» — «УАНЛ Тигрес» 11 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КЧМ «Бавария» — «УАНЛ Тигрес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол «Тигрес» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз финального матча Клубного чемпионата мира «Бавария» — «Тигрес» (11.02.2021)

Издевательский турнир под эгидой ФИФА подходит к концу. «Бавария», отчаянно пытающаяся экономить силы перед возобновлением Лиги чемпионов, пробилась в финал, где встретится с «Тигрес». И всё же, когда до очередного титула, да ещё и международного, остаётся 90 минут, отступать некуда.

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Всерьёз изучать шансы соперников и оценивать баланс сил несколько нелепо. Разница в уровне исполнителей не просто велика, она колоссальна. Действующий чемпион Германии — однозначный фаворит, даже полуторный состав гораздо сильнее тех исполнителей, что есть у мексиканцев.

Да, наверняка мюнхенцы обыграют довольно скромного по привычным меркам соперника и возьмут очередной трофей. Но, как и в полуфинальной встрече, проводить все 90 минут на максимальной мощности банально нет смысла, ведь уже спустя четыре дня им предстоит встреча с «Арминией» на другом конце планеты.



Матч «Баварии» с «Аль-Ахли» прошёл по подходящему для немцев сценарию — быстрый гол и последовавший за ним тотальный контроль мяча, с которого пришёл ещё один забитый мяч. Смысла продолжать рвать жилы не было и мюнхенцы просто довели встречу до логического завершения. Почему бы не сделать то же самое и в финале?

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В отличие от «Аль-Ахли», мексиканцы даже в национальном чемпионате не являются эталоном обороны, но где-где, а в финале международного турнира они должны показать свои лучшие качества. В то же время даже при наличии Пьера-Андре Жиньяка в атаке забить «Баварии» вряд ли удастся — Ханс-Дитер Флик не стал откровенно сливать турнир и даже на полуфинальную игру выставил практически основной состав команды.



Букмекеры предлагают поставить на тотал меньше (3) за коэффициент 2.04. Заманчиво, ведь при отсутствии пропущенных мячей немецкому гранду придётся забить аж четыре для того, чтобы ставка не зашла. Такой разгром в финале крайне маловероятен, особенно учитывая все вышеуказанные факторы.



Даже при наличии относительно быстрого гола немцы не стали добивать египетского соперника в полуфинале. Сколько же забьёт «Бавария» в случае, если в первые минуты матча открыть счёт не удастся? Сомневаюсь, что «Тигрес» «ляжет» под соперника с самого начала встречи.

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Стоит отметить и то, что матч мексиканцев в полуфинале турнира получился низовым — бразильский «Палмейрас» был обыгран с минимальным счётом, да и то лишь благодаря пенальти. Гости раскрываться не станут, а хозяева снова поберегут силы.

Прогноз и ставки на матч финала КЧМ-2021 «Бавария» — «Тигрес» 11 февраля 2021 года

Берём тотал меньше 3 мяча, коэффициент превышает двойку. «Бавария» в очередной сыграет экономно и даже если в таком режиме сумеет забить трижды, то вряд ли пропустит. Это уже позволяет нам забрать по ставке возврат. Во многом результат игры будет зависеть от наличия или отсутствия быстрого гола.



Ставка: тотал меньше (3) за 2.04.