«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз: Лингард и Мойес сохранят надежду на Лигу чемпионов

21 марта 2021 года состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.96. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 2.59. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 21 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Арсенал» (21.03.2021)

Дни в календаре сменяются один за другим, уже миновала первая половина марта. Перед запланированной международной паузой в ведущих европейских чемпионатах успеют провести по одному туру. Английская Премьер-лига, например, завершает 29-й тур, причём делает это красиво – лондонским дерби.

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21 марта на стадионе «Олимпийский» в Лондоне «Вест Хэм Юнайтед» будет принимать «Арсенал». В нынешнем сезоне хозяева выступают крайне достойно, а у гостей, напротив, в национальном первенстве никак не складывается. Потому-то букмекеры справедливо не могут выделить явного фаворита.



Дэвид Мойес сумел настроить команду на нужный лад даже после провала в прошлом году. Сейчас за 28 матчей, которые «молотобойцы» успели сыграть в чемпионате Англии, они набрали 48 очков, что соответствует пятой позиции в турнирной таблице. Конкуренция заоблачная, но шансы на еврокубки приличные. Даже до зоны Лиги чемпионов рукой подать.



Да и последние результаты не такие уж плохие. За шесть предыдущих игр во всех турнирах потерпели три поражения при трёх победах. Для претендента на место в еврокубках график так себе, но тут нужно учитывать календарь. Среди побежденных – скромный «Шеффилд» (2:0), весёлый «Лидс» (2:0) и даже «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (2:1). А в роли обидчиков выступили лидеры первенства.

«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 2-й матч: Ковальчук и Бобков справятся с Мозякиным «Магнитка» хороша дома, а у омичей проблемы с выездами. Допустить 0-2 в серии нельзя.

Дважды показал своё величие «Манчестер Юнайтед»: сперва в Кубке Англии, а затем и в АПЛ (оба по 0:1). Также пришлось натерпеться от «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолы (1:2). Хотя тут стоит отметить, что по большому счету преимущество фаворитов не было таким явным, побеждали они во всех случаях со скрипом.



«Арсенал» с Микелем Артетой продолжает реабилитацию за провал в первой части сезона. На днях они проиграли на своём поле греческому «Олимпиакосу» в 1/8 финала Лиги Европы (0:1), но всё равно вышли в четвертьфинал, поскольку в первом матче уверенно выиграли со счётом 3:1.



При этом у «канониров» в трёх последних турах английской Премьер-лиги набрано семь из девяти возможных очков. Повержены крепкие «Лестер Сити» (3:1) и «Тоттенхэм» (2:1), а также случилась ничья с бойким «Бёрнли» (1:1). Теперь отставание от пятёрки лучших первенства составляет семь пунктов. Шансы нагнать ещё есть.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: хитрый Гвардиола выбьет Анчелотти из Кубка Англии Шесть последних очных встреч завершались победами «горожан». Общий счёт – 16:5.

Однако ждать лёгкой прогулки в дерби с «Вест Хэмом» наивно. «Молотобойцы», как видно, не имеют проблем с результативностью и умеют забивать в ворота более серьёзных соперников. В порядке Майкл Антонио и Томаш Соучек, набрал форму полузащитник «МЮ» Джесси Лингард, так что неприятности нестабильной обороне гостей обеспечены.



На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны за коэффициент 1.76. «Арсенал» хоть регулярно и чудит в обороне, в атаке моменты создаёт не реже. К слову, если бы футболисты реализовали большинство моментов в прошлом матче с греками в ЛЕ, то спокойно бы выиграли с разницей в пару-тройку мячей. Так что ждём обоюдоострого футбола.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Арсенал» 21 марта 2021 года

«Вест Хэм Юнайтед» в нынешнем сезоне всем видом показывает, что с ним стоит считаться. Голов достаточно, победы добываются регулярно, пятое место в таблице и реальные шансы на зону Лиги чемпионов. У «Арсенала» же оборона привычно чудит, зато с атакой тоже порядок. А потому ждём от соперников яркого футбола и голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.76.