«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: хитрый Гвардиола выбьет Анчелотти из Кубка Англии

20 марта 2021 года состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 11.50. А ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» 20 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч четвертьфинала Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.89. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (20.03.2021)

Дни в календаре сменяются один за другим, уже миновала половина марта. Совсем скоро пройдут первые туры отборочного турнира к ЧМ-2022 в европейской зоне, национальные первенства возьмут паузу. В Англии перед этим планируют провести даже матчи четвертьфинала Кубка страны.

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На субботу, 20 марта, запланированы два поединка. В самом позднем из них на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле местный «Эвертон» будет принимать «Манчестер Сити», начало – в 20:30 мск. Последний раз соперники встречались месяц назад в АПЛ, тогда всё закончилось для «синих» плачевно.



С тех пор команда опытного Карло Анчелотти провела пять игр в чемпионате Англии, результаты неоднозначны. С одной стороны, получилось одержать три победы подряд. Сперва в дерби был повержен сам «Ливерпуль» (2:0), а затем оставлены не у дел явно хромающие «Саутгемптон» и «Вест Бромвич Альбион» (оба по 1:0).



Но с другой стороны, «ириски» провалили две последних игры. В 27-м туре на выезде безоговорочно уступили лондонскому «Челси», нанеся всего один удар в створ (0:2). А в прошлом поединке не смогли дожать дома скромный «Бёрнли» (1:2). Причём в последнем случае гости повели в счёте уже на 13-й минуте.

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Положение в турнирной таблице английской Премьер-лиги следующее. В активе 46 очков и седьмое место, дистанция до топ-5 всего лишь два пункта. Конкуренция тут заоблачная, но всё же стоит попробовать попасть в еврокубки через Премьер-лигу, поскольку шансы выбить «Манчестер Сити» из Кубка Англии откровенно малы.



«Горожане» по-прежнему наводят страх как на АПЛ, так и на Лигу чемпионов. В первенстве давно и прочно лидируют, отрыв от ближайшего преследователя составляет 14 пунктов. Ну а в Лиге чемпионов на днях выбили мёнхенгладбахскую «Боруссию», общий счёт – 4:0. Впереди четвертьфинал.



Понятно, что немецкий клуб из-за внутренних проблем сейчас представляет крохотную угрозу даже в Бундеслиге, но тут скорее стоит отметить прекрасную форму подопечных Пепа Гвардиолы. Эта победа стала третьей кряду и седьмой в восьми предыдущих поединках во всех турнирах. Не нашли управу только на «Манчестер Юнайтед» (0:2).

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Мало сомнений и в том, что «горожане» пройдут в полуфинал Кубка Англии. За них играет тут всё: от прекрасной формы и глубины состава до статистики личных встреч. Действительно, шесть последних очных противостояний непременно завершались победой манчестерской команды, а общий счёт впечатляет — 16:5.



На этот раз мы бы тоже проверили победу «Ман Сити», но слишком много голов не ждём. Во-первых, лидер АПЛ здорово играет в обороне, а во-вторых, обычно ограничивается двумя-тремя забитыми мячами. П2 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.69 при таких раскладах выглядит интересно. Хозяева заметно уступают по качеству футбола, но много пропустить не должны.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» 20 марта 2021 года

В АПЛ «Эвертон» идёт с попеременным успехом, плюс ему в последнее время сильно не везёт в матчах против «Ман Сити». «Горожане» же находятся в шикарной форме, скорее всего, они и выйдут в полуфинал. Но слишком большого количества голов не ждём. Вырисовывается П2 через общий низ.



Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.69.