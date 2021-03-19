«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 2-й матч: Ковальчук и Бобков справятся с Мозякиным

20 марта состоится второй матч второго раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех магнитогорцев оценён в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 20 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.96. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (20.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ успешно разобрались, обошлось без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три уместились в четыре встречи. Дальше должно быть интереснее.

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Пришло время полуфиналов конференций. На субботу, 20 марта, запланированы два поединка, оба стартуют в 17:00 мск. Квартирующийся в Подмосковье омский «Авангард» на льду «Арена-Балашиха» снова примет магнитогорский «Металлург». Счёт в серии 1-0 в пользу магнитогорцев.



Сразу стоит отметить, что в четверг оба коллектива смотрелись здорово и выдали яркий поединок. И по броскам в створ получилось почти равенство (31:30 в пользу хозяев), и по выигранным вбрасываниям (32:30). Да даже штрафных минут и те, и другие насобирали примерно одинаково (16:14). Но итоговый счёт за гостями – 5:2.



Впрочем, сказать, что команда Ильи Воробьева не заслужила победу, тоже довольно трудно. Первый период соперники начали без раскачки, уже на шестой минуте уральцы выиграли вбрасывание, резким броском отличился шведский защитник Хольм. А ещё через пять минут хозяева сравняли счёт, реализовав лишнего.

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Вторая двадцатиминутка особо не отличалась от первой. Обе стороны имели отличные моменты, но снова забили по голу. «Ястребы» не реализовали шанс при игре «5 на 3», за что были наказаны. Но после заброшенной шайбы «лисы» потеряли концентрацию, и малейшая расслабленность стоила им гола. Противник ловко вышел в контратаку.



Однако в заключительной трети поединка «Авангард» уже не был способен создавать острых моментов. Появилось больше ошибок: потери, неправильные передачи. А «Металлург» хладнокровно ловил оппонента на этих ошибках. Сперва Бобков пропустил две шайбы менее чем за одну минуту, а затем хозяева схлопотали удаление.



На 48-й минуте Андрей Нестрашил реализовал большинство, вогнав шайбу под перекладину. До конца оставалось доиграть целых 12 минут, но уже было понятно, что омский клуб собраться не сможет. Магнитогорцы программу минимум на выезде выполнили, но почему бы не замахнуться на большее.

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Наверняка Боб Хартли пересмотрит игру своей команды ещё не раз и сделает выводы. На пресс-конференции специалист отметил, что омичи не были похожи на себя. Ехать в Магнитогорск при 0-2 в серии, когда исторически статистика личных встреч складывается в пользу домашнего льда, никак нельзя. Благо, «Магнитка» наверняка сбавит обороты после выездной победы, плюс омичи войдут в тонус. Всё же пауза между раундами сказывается.



А потому можно проверить комбинированную ставку «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.67. Разумеется, бой «Металлург» даст, но зацепиться «Авангард» вполне может, теперь отступать некуда. Другой интересный вариант – гол в каждом периоде за 1.87. С результативностью у соперников проблем нет, похоже, снова намечается шоу.

«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта 2021 года

В первой встрече серии «Авангард» совершал много ошибок, за что был наказан. Наверняка Боб Хартли проведёт работу над ошибками, а гости после выездной победы сбавят обороты, так что зацепиться у хозяев будет шанс. Вполне можно снова ждать шоу, ведь результативность у соперников в порядке. Удалений достаточно, а реализация лишнего по-прежнему высокая.



Ставка 1: «Авангард» не проиграет + обе забьют за 1.67.



Ставка 2: гол в каждом периоде за 1.87.