Украина — Финляндия. Прогноз: Андрей Шевченко остановил французов. И это только начало!

28 марта состоится матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Украина — Финляндия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён экспертами в 5.80. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Украина — Финляндия 28 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Украина — Финляндия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Украина — Финляндия (28.03.2021)

Сборная Украины подходит в явно приподнятом настроении ко второму туру отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. Ещё бы: подопечные Андрея Шевченко стартовали в групповом этапе с ничьей с чемпионами мира из Франции (1:1). Закрепиться в статусе одного из фаворитов квинтета D можно в случае победы над командой Финляндии.



Разумеется, в первом туре жёлто-синим немного повезло. Подопечные Дидье Дешама имели внушительное территориальное преимущество. Гости обошлись без попаданий в створ, но всё же забили. Помог рикошет. Отметим, что оборонялись украинцы организованно и дисциплинированно, ничью определённо заслужили.



К счастью для всего тренерского штаба ни один из игроков не получил травму в Париже, а значит, Шевченко сможет рассчитывать на всех, кто добыл успешный результат в предыдущей игре. Впрочем, лидеры атаки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков как не могли помочь в минувшую среду, так не смогут сделать этого и в воскресенье.



Украина и Финляндия играли ранее друг с другом дважды. Оба матча состоялись в рамках квалификации к чемпионату мира в России и в обоих случаях, пусть и не без труда, но победила Украина (1:0 и 2:1). Еще один повод для осторожного оптимизма в копилку жёлто-синих.



Как кажется, за прошедшие с тех пор годы подопечные Шевченко стали только сильнее. Судите сами — Александр Зинченко оказался полноправным игроком основы «Манчестер Сити», а Руслан Малиновский перебрался в Серию А, где выступает в составе одной из самых атакующих команд. И даже дождался соотечественника, хотя тот только адаптируется к новой лиге.



Финляндия тоже начала отборочный цикл к чемпионату мира с дележа очков. Более того, подопечные Маркку Канервы упустили домашнюю победу над Боснией — до 84-й минуты вели со счётом 2:1 (дублем отметился Теему Пукки), однако в концовке всё же пропустили. Именно Пукки нужно сильнее всего бояться украинцам, ведь форвард «Норвича» находится в феноменальной форме. Достаточно сказать, что 10 последних матчах за клуб и сборную он отметился 11 забитыми мячами.



Украина не может похвастаться стабильно забивающим форвардом, однако такая ситуация наблюдается уже давно, а результаты становятся только лучше. Тренерский штаб во главе с Шевченко проделывает феноменальную работу, а потому и интерес различных европейских клубов к звёздному украинскому наставнику вполне оправдан. Но сам он твёрдо стоит на земле.

«Ничья с Францией не будет иметь значения, если мы не обыграем Финляндию», — слова новоиспечённого капитана сборной Украины Александра Зинченко и поспорить с ними сложно. Шансы возглавить турнирную таблицу группы вполне реальны и с учётом того, что Франции предстоит длительный перелёт в Нур-Султан, где нужно будет сыграть с командой Казахстана.



Пока же не станем мудрить и проверим лобовую победу хозяев за крепкий коэффициент 1.70. Состав у украинцев интереснее, добавим сюда своё поле и отличный эмоциональный фон после гостевой ничьей с действующим чемпионом мира.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Украина — Финляндия 28 марта 2021 года

Важность предстоящего матча для сборной Украины сложно переоценить и это понимают все — начиная с болельщиков и заканчивая самими игроками. На стороне подопечных Андрея Шевченко практически всё — домашний стадион, статистика личных встреч и прогнозы букмекеров. Поверим в сборную Украины и мы. Благо что коэффициент на П1 добротный.



Ставка: победа Украины за 1.70.