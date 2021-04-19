«Лидс» — «Ливерпуль» и другие матчи 19 апреля: что смотреть сегодня

2021 год развернулся во всём великолепии: три месяца остались позади, апрель перебрался через экватор. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 19 апреля.

На что ставить в футболе 19 апреля

По традиции всё основное в европейском футболе состоялось в выходные, а понедельник становится затишьем перед бурей. В ведущих чемпионатах будет сыгран всего один матч. Впрочем, вывеска более чем любопытная.



В английской Премьер-лиге продолжается 32-й тур. «Лидс Юнайтед» во главе с Марсело Бьельсой уверенно чувствует себя в элитном дивизионе. Впереди визит действующего чемпиона «Ливерпуля», который отчаянно пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Также можно поставить на чемпионаты Греции, Дании, Швеции, Армении, Латвии, Израиля, Кипра и Казахстана. Ещё играют в испанской Сегунде и вторых дивизионах чемпионатов Португалии и Нидерландов.



Выбор минимален, но ждать осталось недолго. Уже во вторник снова начнётся жара.

Матчи по хоккею для ставок 19 апреля

В Кубке Гагарина стартовала финальная серия, второй матч состоится во вторник. Пока можно обратить внимание на плей-офф МХЛ, там тоже добрались до решающей серии. В Ярославле выяснять отношения продолжат «Локо» и московское «Динамо».



В НХЛ запланированы сразу восемь матчей, но ранних среди нет. Игры стартуют между 2:00 и 5:00 мск. Выделим битву «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролины Харрикейнз»: Василевский и Сергачëв против Свечникова.

На что ещё ставить 19 апреля

Уже во вторник в Евролиге стартует плей-офф, а пока — только ночные матчи в НБА и европейские чемпионаты. В НБА состоятся девять игр, они начнутся между 2:00 и 5:00 мск. Выделим две встречи — «Милуоки Бакс» против «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Юты Джаз».



Также стартуют целых три теннисных турнира. Два мужских — в Барселоне и Белграде, россияне в понедельник не играют. И один женский — в Стамбуле. Вот тут выбрать есть из чего.



В первом круге Вероника Кудерметова сразится с американкой Бернардой Пера, Вера Звонарёва — с Полоной Херцог из Словении, а россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова сыграют между собой.