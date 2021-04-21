«Рома» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Иличич не отдадут место в топ-3 Серии А

22 апреля 2021 года состоится матч 32-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех римлян оценён экспертами в 3.88. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Аталанта» 22 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз матча 32-го тура Серии А «Рома» — «Аталанта» (22.04.2021)

Апрель благополучно перевалил за экватор. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению. В итальянской Серии А бушует 32-й тур, большинству участников до конца сезона осталось провести по шесть-семь встреч. Финишная прямая не за горами.



Завершится 32-й тур чемпионата Италии в четверг, 22 апреля, двумя поединками. В самом раннем из них на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» будет принимать «Аталанту», начало — в 19:30 мск. Соперники словно поменялись местами по сравнению с положением в первой части розыгрыша.



Римляне после 31-го тура идут на седьмом месте, набрав 54 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов уже приличное — восемь пунктов. А до шестой строчки им не хватает четырёх, причём у «Лацио» есть ещё игра в запасе. Конкуренция высокая, а с такой формой есть риск вовсе остаться без еврокубков.



В нынешнем розыгрыше Лиги Европы, правда, пока всё хорошо. Команда Паулу Фонсеки выбила голландский «Аякс», а теперь ожидает встречи с английским «Манчестер Юнайтед». Однако более интересны её достижения в последних играх внутреннего первенства, а точнее — их отсутствие.



В пяти предыдущих турах чемпионата Италии «волки» сумели одержать всего одну победу — над нестабильной «Болоньей» (1:0). В остальных матчах у них три поражения. Одно из них от аутсайдера «Пармы» (0:2), другое — от прямого конкурента «Наполи» (тоже 0:2). Ну а третье случилось в прошлом туре.



Римляне гостили в Турине и проиграли местному «Торино», который, кстати, ещё недавно считался одним из аутсайдеров, со счётом 1:3. Примечательно, что гости даже вышли вперёд на третьей минуте, но много позволяли сопернику, дважды пропустили к середине второго тайма, а в концовке вовсе остались в меньшинстве. Опорник Диавара получил две жёлтые.



«Аталанта» же после вылета из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» полностью отдалась Серии А. С тех пор провела четыре игры, в которых одержала четыре победы и забила девять мячей. Последняя победа пришлась на домашнюю игру с «Ювентусом» (1:0). Победный гол на 87-й минуте забил Руслан Малиновский.

Победа позволила бергамаскам замкнуть тройку лидеров. За семь матчей до конца сезона в активе 64 очка. «Интер» уже не догнать, отставание составляет более десяти пунктов. Зато шансы на Лигу чемпионов приличные: отрыв от идущего на пятом месте «Наполи» составляет четыре очка.



При этом подопечные Джан Пьеро Гасперини здорово играют не только дома, но и в гостях. За шесть последних выездов в Серии А оформили пять побед. Так что найти управу на «Рому», которая мощно выступает на своём поле, они вполне могут. Мы бы проверили ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 1.94.



Забить римлянам по силам, но против них, помимо растущего числа отсутствующих игроков, играет также статистика личных встреч. В восьми из десяти предыдущих противостояний забивали обе стороны, но «Аталанта» не проигрывала. А единственное за пять последних лет поражение римляне нанесли бергамаскам в 2017 году.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта» 22 апреля 2021 года

«Аталанта» набрала отличный ход после вылета из Лиги чемпионов, имеет хорошие шансы на финиш в четвёрке лучших в Серии А. А вот у «Ромы», несмотря на успехи в Лиге Европы, большие проблемы на внутренней арене. Также против римлян играют статистика личных встреч и показатели бергамасков при игре в гостях. Ждём яркого футбола и голов. Но без очков гости не останутся.



Ставка: «Аталанта» не проиграет + обе забьют за 1.94.