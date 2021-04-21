«Наполи» — «Лацио». Прогноз: ничего не понятно, но очень интересно

22 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех гостей оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» 22 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» (22.04.2021)

Тяжелейший отрезок сезона для «Наполи» подходит к концу. За один месяц подопечные Дженнаро Гаттузо поочерёдно сразились с «Ромой», «Ювентусом» и «Интером», показав при этом вполне достойный результат. Победа, поражение и ничья соответственно. Последним испытанием топ-клубами для неаполитанцев станет домашний матч с «Лацио».



Стоит отметить, что «Наполи» не просто так цепляется за любое очко. Плотность в турнирной таблице Серии А так велика, что одна осечка может опустить с третьей строчки на шестую. «Наполи», к примеру, на четыре очка отстаёт от идущей третьей «Аталанты» и на два пункта опережает «Лацио», который расположился на шестой позиции.



«Лацио», впрочем, и без победы над «Наполи» может обойти соперника в таблице. Дело в том, что римляне имеют матч в запасе. Тем не менее, обыграть неаполитанцев будет не только важно, но и приятно. Ведь бьянкочелести не обыгрывали «Наполи» два раза в одном сезоне Серии А уже более десяти лет.



Очная встреча первого круга завершилась победой «орлов» со счётом 2:0. Голами отметились Чиро Иммобиле и Луис Альберто. Оба наверняка выйдут в стартовом составе. Собственно, серьёзных кадровых проблем ни у кого нет, что только повышает интригу.



Нельзя не отметить впечатляющие результаты «Наполи» в родных стенах. Из 15 матчей Серии А, которые прошли в Неаполе, подопечные Гаттузо выиграли десять. Ещё три проиграли. Последнее поражение случилось ещё в начале января, с тех пор неаполитанцы выиграли девять из 11 матчей, проведённых на стадионе имени Диего Марадоны.



Гостевая форма «Лацио» впечатляет значительно меньше. Даже если не считать выездное поражение от «Баварии» в Лиге чемпионов, подопечные Симоне Индзаги выиграли всего четыре выездные игры из последних 10. Другое дело, что и во внутренних турнирах проигрывал «Лацио» в основном топ-клубам — 1:3 от «Ювентуса», 1:3 от «Интера» и 2:3 от «Аталанты».



Несмотря на вышеуказанные поражения, игра «Лацио» не может не радовать фанатов. Пять побед в пяти последних матчах Серии А выглядят очень солидно. Конкуренты за этот период потеряли немало очков, что позволило вернуться в борьбу за самые высокие места в чемпионате.

Победа над «Наполи» видится идеальным импульсом для того, чтобы вклиниться в сражение за Лигу чемпионов. В общем, мотивация зашкаливает с обеих сторон. Кадровых проблем тоже нет. Раз так, должно быть весело.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» 22 апреля 2021 года

Выделить фаворита сложно, нас ожидает настоящий матч на три результата. Встречаются две атакующие команды, которые порой забывают об обороне. Вполне вероятно, что и в ближайший четверг мы увидим россыпь голов на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Мотивация с обеих сторон мощная, а кадровых проблем ни у кого нет.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.69.