Андрей Рублёв — Янник Синнер. Прогноз: жаркая битва россиянина и итальянца в Барселоне

23 апреля Андрей Рублёв и Янник Синнер сыграют в матче четвертьфинала соревнований категории «Мастерс» в Барселоне (Испания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделить фаворита не смогли — коэффициент на победу каждого из теннисистов составляет 1.90.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Барселоне Рублёв — Синнер 23 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Янник Синнер получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются за 2.45.

Анализ матча турнира в Барселоне Рублёв — Синнер (23.04.2021)

Россиянин Андрей Рублёв не перестаёт удивлять теннисную общественность. Как и в прошлом сезоне, уроженец Москвы является лидером по количеству побед в ATP-туре. Он заявляется практически на каждый турнир и регулярно добирается до поздних стадий. Недавно наконец-то обошёл в рейтинге Роджера Федерера.

По итогам четырёх месяцев 2021 года у Андрея 26 побед при пяти поражениях. В Барселоне начал с побед над Федерико Гайо и Альбертом Рамос-Виньоласом. Соперником россиянина по четвертьфиналу станет ещё одна восходящая звезда мирового тенниса, 19-летний Янник Синнер.

Результаты итальянца впечатляют не меньше — 16 побед в 22 матчах сезона. Для Синнера этот сезон является фактически вторым во взрослой карьере, он уже успел выиграть два турнира. Неудивительно, что фактически вся Италия возлагает на него большие надежды.

На соревнованиях в Барселоне Янник уже успел обыграть Егора Герасимова из Беларуси и 11-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута. Интересно, что именно Баутиста-Агута Рублёв обыграл неделей ранее в Монте-Карло.

Единственная встреча между Рублёвым и Синнером состоялась в прошлом году на турнире в Вене. Впрочем, сделать какие-либо выводы из того матча невозможно, итальянец снялся с игры уже по итогам трёх геймов. Если же говорить о стиле игры, то оба теннисиста несколько схожи.

Прежде всего — высокая скорость передвижения, уверенная и мощная игра на задней линии. А также солидная подача, благодаря которой гейм на своих мячах взять гораздо проще. Совершать брейки оппонентам они позволяют редко.

Если в предыдущие сезоны вопросов к игре Рублёва на грунте было немало, то недавняя победа над Рафаэлем Надалем, кажется, расставила все точки над i. Андрей доказал, что не просто так выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Да и один из лучших результатов на турнирах «Большого шлема» он также показал в столице Франции — четвертьфинал 2020 года.

Рублёв давно приучил болельщиков, что может играть практически каждую неделю без потери в качестве. Другое дело, что с улучшением результатов увеличивается и количество матчей, а с этим приходит и усталость. К примеру, на прошлой неделе Андрей провёл пять игр на «Мастерсе» в Монте-Карло и уже через двое суток после финала со Стефаносом Циципасом стартовал в Барселоне.

Для Синнера турнир в Монте-Карло получился короче — уже во втором круге он стал жертвой Новака Джоковича. Соответственно, начиная со среды итальянец отдыхал и настраивался на качественное выступление уже в столице Каталонии. Возьмём тотал больше по геймам.

Ставки на матч турнира в Барселоне Андрей Рублёв — Янник Синнер 23 апреля 2021 года

Букмекеры выставляют равные котировки, хотя шансы Рублёва всё же выше. Но лёгкой прогулки тут точно не будет. Усталость россиянина, заряженность соперника и в целом высокий уровень сопротивления от молодого Синнера легко могут вывести теннисистов на решающую партию. В качестве перестраховки можно взять банальный тотал больше.

Прогноз: тотал больше 22.5 гейма за 1.73.