Россия — Чехия. Прогноз «Фонбет» на матч: Проворов не поможет, Самонов не спасёт

1 мая сборная России сыграет с Чехией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч в Олимпийском спортивном центре в Риге начнется в 16:15 мск. Сделать ставку на стартовую игру ЧМ-2021 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме сборная России

Сборная России в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2014 году. На пяти турнирах после этого (в 2020-м ЧМ не проводился из-за пандемии) россияне четырежды брали медали – серебро и три бронзы.



Перед чемпионатом мира команда Валерия Брагина выступила на этапе Евротура в Чехии. На этом турнире российская сборная обыграла Швецию (6:4) и потерпела два разгромных поражения – от Финляндии (1:4) и Чехии (0:4).



Из-за позднего окончания сезона в НХЛ сборная России в этом году не сможет рассчитывать на большинство звёзд, выступающих за океаном. Но на ЧМ команду всё же усилят пять защитников – Владислав Гавриков, Никита Задоров, Артём Зуб, Никита Нестеров и Иван Проворов. А также два нападающих – Александр Барабанов и Михаил Григоренко.



Оба российских вратаря – Александр Самонов из СКА и Иван Бочаров из «Динамо» – дебютируют на чемпионатах мира.

В какой форме сборная Чехии

Сборная Чехии не побеждала на чемпионатах мира с 2010 года и не брала медалей с 2012-го, когда завоевала бронзу. Четырежды с тех пор, в том числе на последнем ЧМ, чехи оставались четвёртыми.



Команда Филипа Пешана, который дебютирует на чемпионатах мира в качестве главного тренера, выиграла домашний этап Евротура, одержав три победы – над Финляндией (2:1), Швецией (3:2 в овертайме) и Россией (4:0).



У Чехии один из сильнейших на этом чемпионате мира составов. В сборную приехали шесть игроков из НХЛ. Это четыре нападающих – Якуб Врана, Филип Задина, Доминик Кубалик, Филип Хитил. А также два защитника – Филип Гронек и Либор Гаек. Кроме того, в составе есть лучший игрок чемпионата Швейцарии Якуб Коварж. Коварж, Хитил, Задина и оба энхаэловских защитника входили в состав команды уже на Чешских играх и успели сыграться с партнёрами.

Россия – Чехия: статистика личных встреч

Россия и Чехия встречались в матче за бронзу на последнем чемпионате мира в 2019 году. Основное время встречи завершилось вничью 2:2, российская команда в итоге победила по буллитам.



Последняя очная встреча, состоявшаяся в рамках чешского этапа Евротура на прошлой неделе, завершилась сухой победой сборной Чехии – 4:0. До этого сборная России не проигрывала чехам в пяти матчах подряд во всех турнирах: три победы с разницей в три шайбы и две ничьих в основное время.

Прогноз экспертов на матч ЧМ Россия – Чехия 21 мая 2021 года

Ставка: Чехия не проиграет за 1.70 (сделать ставку).



Первые матчи на крупных турнирах часто оказываются непредсказуемыми. Россия собрала неплохой состав на чемпионат мира – 2021, но сборная Чехии сейчас выглядит предпочтительнее по именам, особенно в атаке. К тому же команда уже на домашнем этапе Евротура выступила почти в оптимальном составе, имела возможность сыграться лучше, чем россияне. К старту чемпионата мира чехи подходят с серией из девяти побед – трёх в официальных играх, шести — в товарищеских.



Необязательно в Риге повторится результат последнего матча между Россией и Чехией, но предположим, что на старте чемпионата мира команда Пешана россиянам не проиграет.