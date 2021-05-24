США — Казахстан. Прогноз: Диц, Валк и Михайлис не ударят в грязь лицом перед американцами

25 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира — 2021 США — Казахстан. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами номинальных хозяев. Поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.21, а успех Казахстана оценён букмекерами в 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 США — Казахстан 25 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 США — Казахстан получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.32, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.63.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 США — Казахстан (25.05.2021)

Последний месяц весны перевалил за экватор. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.



Однако имеет смысл посмотреть на события в группе В, где выступают возможные соперники россиян по четвертьфиналу. Во вторник, 25 мая, на льду стадиона «Арена-Рига» состоится матч между сборной США и сборной Казахстана. Первое вбрасывание запланировано на 16:15 мск. Имя фаворита вопросов не вызывает, хотя всё не так просто.



Американцы начали выступление в турнире с досадного поражения от команды Финляндии (1:2). Игра получилась интересная, с обилием моментов и небольшим количеством штрафных минут. Основные события пришлись на второй период: дважды отличились финны и лишь однажды забили американские хоккеисты. Так и закончили.



Зато потом пошло гораздо веселее. Команда Джека Капуано разгромила принципиального соперника — Канаду — со счётом 5:1. Штрафных минут стороны снова на двоих набрали сравнительно немного, но моментов у канадцев было даже чуть больше. Впрочем, это не помешало американской сборной одержать верх.



В первом периоде Джейсон Робертсон открыл счёт, а во втором «звёздно-полосатые» вовсе забросили три раза. Фактически результат был определён. В заключительной двадцатиминутке канадцы поменяли вратаря и сократили отставание на одну шайбу, но побороться за очки им не удалось. Точку поставил Мэтт Теннисон.



Понятно, что после такой уверенной победы над «кленовыми листьями» для США воспринимать Казахстан как серьёзного противника будет ещё труднее. Однако против этого заявления играют сразу несколько факторов. Во-первых, канадцы сейчас явно не удивляют. Поражение от одного из андердогов, сборной Латвии (0:2), тому подтверждение. Состав они собрали откровенно бледный.



Второй момент — игра самих казахов. Конечно, они по-прежнему входят в число аутсайдеров группы, но стартовые два матча выдались крайне достойными. Сначала переиграли в серии буллитов латвийскую команду (3:2 Б), которая после триумфа с канадцами была в отличном настроении. Основное время тогда завершилось вничью.

А накануне подопечные Юрия Михайлиса сотворили сенсацию, оставив не у дел крепкую команду Финляндии (2:1 Б). Основное время тоже завершилось с ничейным счётом, а в послематчевой серии точнее оказались казахи. Хотя любопытно, что финны нанесли 51 бросок в створ за время игры, а противник — всего 19. Но эти цифры быстро забудутся.



Разумеется, что-то подобное нас ждёт и в предстоящем поединке. Американцы наверняка будут чаще контролировать шайбу и регулярно нагружать голкипера сборной Казахстана. Однако дать бой номинальные гости вполне могут. Даже на двух последних чемпионатах мира, когда соперники встречались, «звёздно-полосатые» сумели выиграть лишь в овертайме.



На этот же раз мы бы не стали ждать слишком много заброшенных шайб. Комбинированная ставка «1Х + тотал меньше 6.5 шайбы» за коэффициент 1.70 выглядит интересно. Американская сборная заслуженно считается фаворитом, но с обороной у команды Юрия Михайлиса пока что полный порядок. Полную авоську она вряд ли получит.

США — Казахстан: прогноз и ставка на матч группы В ЧМ-2021 25 мая 2021 года

Американцы на днях разгромили сборную Канады, но шансы не ударить в грязь лицом у скромной сборной Казахстана есть. Понятно, что США — явный фаворит поединка, зато у подопечных Юрия Михайлиса порядок с дисциплиной и обороной. Мы бы не стали ждать града голов и разгрома.



Ставка: США не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.70.